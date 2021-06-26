"Я піду в далекі гори": 5 незабутніх фільмів про Карпати від онлайн-кінотеатру Takflix

Якщо дуже хочеться втекти від задушливої спеки, то Карпати – ідеальний варіант. Якщо у вас немає зараз можливості поїхати на вікенд в українські гори, то включайте собі атмосферний фільм, в якому тече гірська річка і в якому – спокій зелених лісів.

Онлайн-кінотеатр Такфлікс підготував для нас добірку з 5-ти незабутніх фільмів про дивовижні Карпати під назвою "Я піду в далекі гори" – переглядаємо і насолоджуємося!

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"Я піду в далекі гори" – це п'ять знакових фільмів про Карпати, що визначають образ гір в українській культурі. Гори постають як простір нестримної свободи, автентичності, втечі. Тут можна знайти прихисток від метушні, позбутися нігілізму і відчути себе частиною вічності. Гірські полонини, звуки трембіт, гуцульський побут і закарпатська говірка, – Takflix запрошує в подорож Карпатами у кіно.

5 незабутніх фільмів про Карпати

"Тіні забутих предків"

1965Сергій ПараджановІван Миколайчук, Лариса Кадочникова, Тетяна Бестаєва, Спартак Багашвілі, Микола Гринько, Леонід Єнгібаров

Добірку відкриває улюблена кінокласика – стрічка Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", що започаткувала "Карпатіану" на екрані. Режисер розумів, якщо він не відчуватиме гуцулів – стрічка не вийде. Тому навідувався на весілля й похорони, ходив на полонини до вівчарів і єдиний з усієї знімальної групи жив не в готелі, а у звичайній гуцульській сім'ї – як сам він казав – біля джерела натхнення. У 2016 році Гарвардський університет включив його до списку обов’язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві.

"Тіні забутих предків" 1965: дивіться відео онлайн

"Гуцулка Ксеня"

2019Олена Дем'яненкоВарвара Лущик, Максим Лозинський, Олів’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Олег Стефан, Катерина Молчанова

Запальний мюзикл Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" за участі кабаре Dakh Daughters змальовує Карпати зразка 1939 року – за мить до того, як їх окупували більшовики. У центрі комедії – молодий хлопець Яро, який живе в Америці. Однак парубок змушений повернутись до України, адже його батько перед смертю заповів 1 мільйон доларів. Та отримати немалу суму парубок зможе тільки після одруження зі свідомою українкою. Знайти наречену хлопець вирішує у колоритній Ворохті.

"Гуцулка Ксеня" 2019: перший трейлер до комедії

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"Дім"

2016Ірина ЦіликКатерина Молчанова, ​Дмитро Ярошенко

Короткий метр "Дім" Ірини Цілик про галицьку інтелігенцію, що покидає міські домівки і вирушає в ліси. 1940-ві роки, Славко і Нуся зупиняються на ночівлю в маленькій хатині, яка більше подібна на зимівку для худоби, ніж повноцінне житло. Однак, як тільки герої переступають поріг, вони опиняються у великій міській квартирі, та й самі герої виглядають як міська інтелігенція.

"Дім" 2016: дивіться тизер

"Жива ватра"

2016Остап КостюкІван Бесащук, Василь Тонюк, Іванко Михайлюк​

Це історія про трьох чоловіків різних поколінь, які живуть в українських Карпатах: 82-річниий Іван готується до похорону, 39-річний Василь вигодовує молодняк овець, тоді як 10-річний Іванко починає нове життя в школі-інтернаті в райцентрі. Та настане весна й усі троє піднімуться в гори вслід за вівчарським покликанням, якому все важче слідувати в сучасному світі.

"Жива ватра" 2016: дивіться трейлер

"Мої думки тихі"

2019Антоніо ЛукічАндрій Лідаговський, Ірма Вітовська-Ванца​

А хітова трагікомедія Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" обертає психологічну драму про стосунки матері і сина в дотепну і терапевтичну подорож Закарпаттям. За сюжетом молодий звукорежисер Вадим отримує замовлення – записати голоси закарпатських тварин. Це може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" і переїхати до Канади, подалі від проблем. Помічником у цій роботі стає його мама.

"Мої думки тихі" 2019: дивіться трейлер