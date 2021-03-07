5 популярних серіалів, які зроблять вихідні не нудними

Якщо ви любитель захопливих серіалів, тоді добірка від Соні Плакидюк може ідеально підійти для вихідних. Представниця українського шоу-бізнесу підібрала різні проєкти, що мають всі шанси стати для вас улюбленими.

"Американська історія жахів" чи новий серіал "Велика" – тут вже вирішувати тільки вас. Але впевнені, ці кінопоради від Соні Плакидюк точно стануть у нагоді.

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"Американська історія жахів"

Рік виходу: 2011 – досі

Кількість серій: 115

Рейтинг IMDb: 8,0

Серіал "Американська історія жахів" – мабуть, найпопулярніша антологія, яка стала легендою у своєму жанрі. Раян Мерфі та Бред Фелчак зуміли створити особливий проєкт, в якому актори кожного сезону можуть зіграти абсолютно різних персонажів. І вже з самої назви глядачам дають зрозуміти: у цьому серіалі будуть по-справжньому моторошні історії. Масова різанина в літньому таборі, життя у будинку з примарами, або ж готель з надприродними гостями – "Американська історія жахів" зможе здивувати.

"Американська історія жахів": дивіться трейлер

"Батьківщина"

Рік виходу: 2011 – 2020

Кількість серій: 96

Рейтинг IMDb: 8,3

Та якщо ви в захваті від серіалів про шпигунів та спецагентів, тоді "Батьківщина" – проєкт, який просто повинні переглянути. У центрі сюжету опиниться офіцерка ЦРУ, яка має біполярний розлад. Керрі Матісон підозрює, що на бік ворогів перейшов знаменитий снайпер-розвідник, що може стати чималою загрозою для США. А тому агентка намагається довести свою думку, починаючи небезпечну гру під прикриттям.

"Батьківщина": дивіться трейлер

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"Частини тіла"

Рік виходу: 2003 – 2010

Кількість серій: 100

Рейтинг IMDb: 7,6

І знову творці "Американської історії жахів" зуміли підкорити Соню Плакидюк. Фотографиня рекомендує переглянути стрічку "Частини тіла", яка чудово поєднала драматичний напружений сюжет з чорним гумором.

За сюжетом, двоє талановитих пластичних хірургів роками те і роблять, що допомагають жінкам виглядати привабливіше. Вони вже давно є не тільки колегами, але й хорошими друзями, які мають кардинально інші точки зору та й характери. Відтак на кожну ситуацію в житті головні герої реагують по-різному, від чого і цікаво, і смішно.

"Частини тіла": дивіться трейлер

"Чому жінки вбивають"

Рік виходу: 2019 – досі

Кількість серій: 20

Рейтинг IMDb: 8,4

Цей серіал вже встиг підкорити не тільки жіночу аудиторію, адже має цікавий сюжет, часові переплети і ідею, до якої варто дослухатись кожному.

У центрі подій опиняться 3 жінки, які живуть в одному будинку в різні роки. Кожна з головних героїнь має, на перший погляд, щасливий шлюб, де панує взаєморозуміння. Однак всі вони по-справжньому не щасливі та стикаються зі зрадами.

"Я обожнюю серіал "Відчайдушні домогосподарки", тож не могла пройти повз серіалу від тих же творців. Усім, хто ще не дивився "Чому жінки вбивають", дуже рекомендую! – наголосила Соня Плакидюк.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер

"Велика"

Рік виходу: 2020 – досі

Кількість серій: 11

Рейтинг IMDb: 8,1

Завершує невеличку добірку від Соні Плакидюк новий серіал "Велика". Це сатирична стрічка, яка розповідає про юні роки імператриці Катерини Великої. Історія сильної жінки, яка живе у чоловічому світі та долає всі перепони, зможе і розсмішити, і надихнути.

"Велика": дивіться трейлер