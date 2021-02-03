Смачний кіновечір: 5 снеків, які ідеально підійдуть для перегляду фільмів

Мабуть, справжні кіномани й уявити не можуть перегляд фільмів без смачних снеків. Адже стрічки значно комфортніше дивитись, коли всі події розгортаються під легкий хрускіт смаколиків.

Джерело: 24 канал

Ви ніколи не задумувались, як колись створювали наші улюблені чипси, або ж газовані напої? Часто це були кулінарні катастрофи, які перетворились на геніальні винаходи, без яких складно уявити життя кіномана.

Підберіть комедію на вечір Найпопулярніші комедії 2020 року, які можна дивитись онлайн

Що ж варто придбати для затишного кіновечора, а від яких продуктів краще відмовитись, та які історії приховуються за нашими улюбленими наборами кіноманів – дізнавайтесь у цікавому матеріалі.

Чипси

Особливим вибором для кіноманів є чипси. І це не дивно, адже саме цей снек набув шаленої популярності через хрустку текстуру. І тут виробники не обмежились одним смаком, адже кіномани можуть посмакувати як класичні з Сіллю, так і зі смаками Сметани і зелені, Паприки, Бекону, Краба, Сиру тощо. Відтак улюблені чипси можна підбирати просто під сьогоднішній настрій чи під напій, який їх доповнять.

Lay's

Цікаво, що виробники мають спеціальні пропозиції для кіноманів.



Чипси – ідеальний вибір до фільму / Фото rozetka

Не менше викликає захват й історія походження чипсів. Складно повірити, однак цього смачного снеку могло б і не бути, якби не роздратований шеф-кухар. Джордж Крум у 1853 році знову і знову переробляв замовлення гурманів, які скаржились, що його гарнір занадто густий чи вогкий. Тоді кулінар вирішив подрібнити овоч та засмажити його до скоринки, врахувавши зауваження людей. Хрумкі скибочки викликали тільки захват, а шеф-кухар після цього захотів відкрити власний ресторан.

З роками чипси не втратили своєї популярності. Часто у стрічках показують гучні вечірки, які не обходяться без цього снеку. Окрім цього, завдяки хрускоту саме чипси у кадрі виглядають досить спокусливо. Тож цей снек підійде, як для гучної компанії друзів, так і для романтичної кінозустрічі. А у поєднанні з соусами він засмакує ще по-іншому.



Смакування чипсів під фільм / Фото IHearRadio

​​А ще Фільми на вихідні: видовищні бойовики, які сподобаються любителям екшну

Хлібні палички

Часто кіномани обирають для вечора хлібні палички. Їх також можна поєднати з соусами, які зроблять смак цього снеку оригінальним. Однак варто пам'ятати, що хлібні продукти можуть позначитись на фігурі, відтак не рекомендуємо безмірно їх смакувати.



Хлібні палички / Фото UnSplash

В Італії цей снек називають грисині. Хлібні палички в них є ледь не національною стравою, а на кожному застіллі можна побачити упаковку грисині. З'явились вони ще у XIV столітті. За одною з легенд, їх створили спеціально для принца, який мав ожиріння. Лікар приписав представнику монархії малі порції для харчування, тому й кулінари створили замість хліба тоненькі здобні палички. За іншою версією, грисині створили у час хлібного дефіциту. Щоб всі могли придбати буханку хліба, її вирішили зменшувати у вазі. Дійшло до того, що пекарі виготовили перші палички, добре відомі сучасним гурманам.

Не пропустіть Найочікуваніші серіали лютого, про які вже говорить весь світ

М аршмелоу

Та якщо ви ласуни і навіть перегляд фільмів не уявляєте без солодощів, тоді не варто відмовлятись від маршмелоу. Цей повітряний снек є одним з найпопулярніших у США, адже під час кожного пікніку американці залюбки підсмажують його на вогні, створюючи темну скоринку. Однак і в звичайному вигляді він смакує неперевершено.



Маршмелоу до фільму – вибір для любителів солодощів / Фото UnSplash

Цікаво. що перші згадки про маршмелоу були у Древньому Єгипті. Тоді люди виварювали шматочки кореня з медом до затвердіння. Їх використовували виключно з лікувальною метою. Та вже у ХІХ столітті рецепт снеку модернізували, зробивши маршмелоу пухким і солодким.

Ідеальним доповненням до маршмелоу є гаряче і запашне какао. У такому поєднанні будь-яка зимова стрічка смакуватиме дуже атмосферно.

Сендвічі

Та якщо фільм триває близько 3 годин, тоді рекомендуємо зробити смачні сендвічі з улюбленою начинкою. Сир, ковбаса чи овочі, або ж улюблений джем із сухофруктами – тут кіномани можуть перетворитись на гурманів і змішати чимало інгредієнтів.



Сендвіч до фільму / Фото UnSplash

Сендвічі назвали на честь графа Сандвічського, який, за легендою, винайшов цей снек. В час гри в крибедж чоловік не мав змоги повноцінно поїсти, а тому попросив слугу, аби той подав йому дві скибочки хліба з начинкою.

На всі випадки життя Найкращі фільми за версією IMDb: 250 стрічок, які варто переглянути кожному

Овочевий набір

Не варто відмовлятись у час кіновечора і від здорової їжі. Зокрема, кіномани можуть приготувати собі власний набір улюблених овочів чи фруктів. Ідеально поєднаються у смаках морква, перець та селера, або ж різноманітні види цитрусових з яблуками. Такі снеки виглядатимуть яскраво та ще й збагатять вас вітамінами.



Набір овочево-ягідний до фільму / Фото UnSplash

А якщо ви маєте настрій готуватись до кіновечора більш ґрунтовно, тоді можна самотужки зробити:

піцу

суші

бургери

начос

сир у фритюрі

курячі крильця тощо.

Однак не рекомендуємо витрачати багато часу на приготування їжі, адже цілком ймовірно, що після годин, проведених на кухні, у вас не буде бажання переглядати фільм. Тому присвятіть вечір відпочинку, забудьте про різні турботи і дивіться стрічки з легкими і смачними снеками.