5 старих фільмів з Адамом Сендлером, які варто переглянути на його 60-річчя

Сьогодні Адам Сендлер святкує 60-річчя. За цей час він встиг стати не лише актором, а й продюсером та засновником власної кіностудії Happy Madison Productions, яку створив ще у 1999 році. Але колись Сендлер був просто хлопцем, який грав максимально дивних персонажів, кричав, дурів і якимось дивом змушував мільйони людей це дивитися. І, будемо чесними, ми теж дивилися.

До дня народження актора 24 Канал зібрав старі фільми Адама Сендлера, які сьогодні особливо приємно передивитися — хоча деякі жарти з 90-х краще сприймати як історичну спадщину.

"Біллі Медісон" 1995

IMDb: 6,4

"Біллі Медісон" 1995 / Фото IMDB



"Біллі Медісон" 1995 / Фото IMDB



Біллі – дорослий мажор, який витрачає життя на вечірки. Щоб отримати у спадок батьківський готельний бізнес, він змушений за 24 тижні пройти всю школу – від першого до останнього класу. Що ж з цього вийде?

Відгуки про фільм "Біллі Медісон": Критики свого часу фільм не полюбили, зате з роками він перетворився на культову комедію для фанатів Сендлера. Rotten Tomatoes дає стрічці лише 40% від критиків, але 79% – від глядачів.

"Щасливчик Гілмор" 1996

IMDb: 7,0



"Щасливчик Гілмор" 1995 / Фото IMDB



Гілмор мріє стати хокеїстом, але несподівано виявляє талант до гольфу. Коли його бабусі загрожує втрата будинку, герой вирішує виграти турнір з гольфу і врятувати її житло. Але така затія дає йому більше, ніж він очікував.

Відгуки про фільм "Щасливчик Гілмор": Одна з найулюбленіших комедій Сендлера. Критики називають її однією з найкращих у його комедійному доробку, а Rotten Tomatoes дає 66% позитивних рецензій критиків і 85% від глядачів.

"Співак на весіллі" 1998

IMDb: 6,9



"Співак на весіллі" 1995 / Фото IMDB



Роббі співає на весіллях, хоча сам щойно пережив розрив із нареченою біля вівтаря. Він знайомиться з офіціанткою Джулією, яка теж готується до весілля – щоправда, не з тим чоловіком. Чи будуть вони разом?

Відгуки про фільм "Співак на весіллі": Тут Сендлер несподівано стає романтичним, а поруч із ним – Дрю Беррімор. Фільм отримав 72% позитивних відгуків критиків і 80% від глядачів на Rotten Tomatoes.

"Великий татко" 1999

IMDb: 6,5



"Великий татко" 1995 / Фото IMDB



Сюжет: 32-річний Сонні звик жити без відповідальності. Але після розриву з дівчиною він вирішує довести, що вже подорослішав, і... усиновлює п'ятирічного хлопчика.

Відгуки про фільм "Великий татко": Сендлер тут традиційно дуріє, але фільм намагається бути ще й зворушливим. Критики зустріли його прохолодно – 39% на Rotten Tomatoes, хоча глядачі дали значно вищі 74%.

"Ніккі, диявол-молодший" 2000

IMDb: 5,3



"Ніккі, диявол-молодший" 1995 / Фото IMDB



Сюжет: Двоє синів диявола тікають із пекла на Землю. Тепер усе залежить від третього – добродушного й не надто кмітливого Ніккі, якому доведеться повернути братів назад.

Відгуки про фільм "Ніккі, диявол-молодший": Тут Сендлер уже остаточно відпускає гальма. Ідея з сином диявола цікава, але критики вирішили, що жартів у фільмі не настільки багато, як хотілося б, тому від Rotten Tomatoes – лише 21%.

А поки згадуємо ранні комедії Адама Сендлера, маємо для вас ще одну порцію ностальгії. 24 Канал зібрав добірку фільмів з 2000-х, які точно нагадають, за що ми свого часу полюбили його кіно.