5 турецьких серіалів на вечір, від яких неможливо відірватися

Турецький кінематограф давно відомий своїми емоційними та душевними серіалами, які завоювали серця глядачів у всьому світі. Ми пропонуємо вашій увазі підбірку життєвих турецьких серіалів.

Тут ви знайдете яскравих героїв, заплутані сюжети, красиві та зворушливі історії кохання, незабутні пригоди та багато іншого. Наш список з 5 серіалів включає проєкти різних жанрів, тож кожен зможе знайти щось до свого смаку.

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5 турецьких серіалів, від яких неможливо відірватися

"Невинність"

Ела – життєрадісна молода дівчина, яка приходить на стажування у великий холдинг. Там закохується в голову компанії Ількера, який старший за неї на 16 років. Її мама Бахар категорично проти їхніх стосунків, але молодість і кохання запаморочили дівчині голову. Згодом Елу знаходять побитою на дорозі. Мати у всьому звинувачує Ількера. Але чи це так? Дізнайтеся після перегляду серіалу.

"Невинність" 2021: дивіться трейлер

"Моя ліва сторона"

Серра – працелюбна дівчина з бідного району, яка з великою любов’ю доглядає за своєю літньою матір’ю після того, як їх батько-бізнесмен збанкрутував і покинув родину. Старший брат не зміг пережити цей удар долі та покінчив життя самогубством. Серра старанно навчається в престижному університеті та працює у розкішному готелі, обслуговуючи номери відвідувачів, щоб відкласти гроші на майбутнє. Одного разу, вона зустрічає красивого та енергійного Селіма, спадкоємця величної родини Кутлусай, в якого вона згодом закохується.

"Моя ліва сторона" 2020: дивіться трейлер

"Останнє літо"

Селім Кара – прокурор, який вже багато років працює у правовій сфері та завжди дотримується чесності та справедливості. У зв'язку з його роботою, він знайомиться з молодим чоловіком, який давно перебуває в кримінальному світі. Цей юнак не є ні лиходієм, ні праведником, він завжди залишається спокійним та збалансованим. Селім змушений відвести нового знайомого до своєї сім'ї, що призводить до того, що він зустрічається з його дочкою і виникають у нього почуття до неї. Тепер Селім повинен захистити цього хлопця від злочинців і стримати свої почуття, ризикуючи благополуччям своєї родини та дітей. Акгюн думає тільки про доньку свого високопоставленого друга та готовий на багато, щоб бути поруч з нею та взаємною любов'ю.

"Останнє літо": дивіться трейлер

"Рання пташка"

Санем, мрійлива дівчина, отримує роботу в престижному рекламному агентстві й відразу ж опиняється у вирі корпоративних інтриг та службового роману. Це чарівний ромком про захопливе офісне життя та неймовірні перипетії кохання, зі своїм неперевершеним акторським дуетом у складі Демет Оздемір та Джана Ямана.

"Рання пташка": дивіться трейлер

"Чукур"

Чукур – це один з найнебезпечніших районів Стамбулу, яким керує кримінальна родина Кочували. Коли настає час для нових конкурентів викликати їх на бій, розпочинається велика війна. Але чи зможе молодий Ямач Кочували, який залишив свою родину і покинув злочинну діяльність, повернутися додому і знайти тут своє щастя?

"Чукур": дивіться трейлер