Хімія поза кадром: 5 зіркових пар, які закохалися під час зйомок і змінили свої долі

Робота на знімальному майданчику часто зближує акторів сильніше за будь-які побачення, змушуючи почуття за сценарієм оживати насправді. Драматичні трилери, супергеройські стрічки та сімейні саги поєднали чимало зіркових сердець, хоча й фінал у цих романів виявився різним.

Знімальний майданчик нерідко перетворюється на місце, де екранні пристрасті руйнують межі вигаданого сценарію. 24 Канал розповідає про 5 відомих пар, для яких спільна робота над кінострічками закінчилася бурхливими службовими романами.

Раян Ґослінг та Єва Мендес: коли екранна сім'я стала реальною

Їхня історія розпочалася 2011 року під час фільмування кримінальної драми "Місце під соснами", де актори зіграли колишнє подружжя з немовлям на руках. Тісна співпраця швидко переросла у взаємне тяжіння. Сам Ґослінг пізніше зізнавався: "До того, як я її зустрів, я не думав про дітей, але після знайомства з Євою зрозумів, що просто не хочу мати дітей без неї. Були моменти, коли ми грали сім'ю, і я більше не хотів, щоб це залишалося лише грою". Сьогодні пара разом понад 14 років, виховує двох доньок – Есмеральду та Амаду, оберігаючи своє щастя від зайвих камер.

Єва Мендес і Раян Гослінг / Фото Getty Images

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі: кохання крізь супергеройський провал

Попри те, що фантастичний блокбастер "Зелений ліхтар" 2011 року зазнав касової невдачі й зібрав нищівну критику, він подарував світові одну з найміцніших голлівудських родин. Під час зйомок обоє ще перебували в інших стосунках і спочатку товаришували. Проте дружній зв'язок швидко переріс у справжню симпатію після того, як актори стали вільними. У вересні 2012 року вони потайки одружилися, а сьогодні щасливо виховують чотирьох доньок, постійно тішачи шанувальників фірмовим іронічним гумором у соцмережах.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Фото з Інстаграму blakelively

Бред Пітт та Анджеліна Джолі: роман, який підірвав пресу

Службовий роман "Бранджеліни" став найгучнішою сенсацією нульових. Пристрасть між акторами спалахнула 2004 року під час роботи над комедійним бойовиком "Містер і місіс Сміт". Попри те, що Пітт на той момент був одружений із Дженніфер Еністон, екранна хімія ворожих агентів виявилася непереборною. Пара виховувала шістьох спільних та всиновлених дітей і офіційно побралася 2014 року. Утім, казка завершилася гучним розривом через два роки, а запеклі судові баталії та суперечки щодо майна тривали майже десятиліття.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Getty Images

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото AP / Chris Pizzello, File

Майкл Фассбендер та Алісія Вікандер: таємне весілля після драми

Шведська володарка премії Оскар та ірландський актор познайомилися 2014 року на майданчику зворушливої історичної драми "Світло між двох океанів". Зігравши доглядача маяка та його дружину, вони перенесли глибокі ніжні почуття у приватне життя. Закохані тривалий час тримали стосунки в таємниці від папараці. У жовтні 2017 року пара зіграла затишне закрите весілля на острові Ібіца й наразі виховує двох синів, демонструючи цілковиту гармонію.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер / Фото Getty Images

Деніел Крейґ та Рейчел Вайс: від давньої дружби до шлюбу

Британські зірки були знайомі ще зі студентських театральних вистав 90-х років, однак справжня іскра між ними пробігла під час зйомок трилера "Будинок мрії" у 2010 році. Обидва актори на той час щойно завершили тривалі стосунки. Робота над спільними сценами зблизила колег настільки, що вже влітку 2011 року вони влаштували скромну церемонію одруження в Нью-Йорку лише для чотирьох гостей. Подружжя щасливо живе разом і виховує спільну доньку.

Деніел Крейг та Рейчел Вайс / People

Деніел Крейг залишив після себе чималу спадщину в бондіані, а тепер увага Голлівуду прикута до нового покоління акторів. Одним із головних претендентів на роль агента 007 називають Джека Лоудена – актора, який уже встиг привернути увагу кінематографістів.