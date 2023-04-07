До списку увійшов лише один фільм 2021 року – "У руках пса" з Бенедиктом Камбербетчем фільми. Загалом оцінку сучасних стрічок критики вважають "надто передчасною".

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50 найкращих фільмів за версією The Hollywood Reporter

"Відібрати улюблені фільми, одночасно враховуючи різноманітність, інклюзивність, значущість та стійкість, було складним завданням. Наша мета була відтворити широкий спектр світового кінематографа, який відображав би культурну різноманітність та відкривав нові горизонти для глядачів", – повідомили кінокритики, обґрунтовуючи свій список найкращих фільмів.

"Один і два" (2000 рік); "Всередині Люїна Дейвіса" (2013 рік); "Фермери і я" (2000 рік); "Зодіак" (2007 рік); "Малголланд Драйв" (2001 рік); "Віднесені привидами" (2001 рік); "Горбата гора" (2005 рік); "Любовний настрій" (2000 рік); "4 місяці, 3 тижні та 2 дні" (2007 рік); "Пастка" (2017 рік); "Юність" (2014 рік); "Місячне світло" (2016 рік); "Палаючий" (2018 рік); "ВОЛЛ-І" (2008 рік); "У руках пса" (2021 рік); "Вічне сяйво чистого розуму" (2004 рік); "Поговори з нею" (2002 рік); "Магазинні злодюжки" (2018 рік); "Сядь" (2021 рік); "Далеко від раю (2002 рік); "Паразити" (2019 рік); "Перед заходом сонця" (2004 рік); "35 стопок рому" (2008 рік); "Тімбукту" (2014 рік); "Назви мене своїм ім’ям" (2017 рік); "І твою маму теж" (2001 рік); "У Берклі" (2013 рік); "Серйозний чоловік" (2017 рік); "Смерть пана Лазареску" (2005 рік); "Марія-Антуанетта" (2006 рік); "Манчестер біля моря" (2016 рік); "Повернення" (2003 рік); "Портрет дівчини у вогні" (2019 рік); "Соціальна мережа" (2010 рік); "Фаворитка" (2018 рік); "Рок закоханих" (2020 рік); "Венді і Люсі" (2008 рік); "Дитя людське" (2006 рік); "Я вам не негр" (2016 рік); "Літо соула" (2021 рік); "Лабіринт" (2006 рік); "Ніколи рідко іноді завжди" (2020 рік); "Людина-Грізлі" (2005 рік); "Майбутнє" (2016 рік); "Подружки нареченої" (2011 рік); "Знедолена" (2011 рік); "Яскрава зірка" (2009 рік); "Час" (2020 рік); "Чорна пантера" (2018 рік); "Вікенд" (2011 рік).

Нагадаємо, Netflix щотижня оновляє списки найпопулярніших фільмів та серіалів. За період з 27 березня по 2 квітня в Україні найбільше переглядали фільм "Загадкове вбивство 2" і серіал "Нічний агент". З повним списком стрічок ви можете ознайомитися тут і тут.