6 блискучих комедійних фільмів, які змусять вас плакати від сміху

Сміх допомагає підняти настрій та запустити в дію гормони щастя. Кількагодинна порція гумору – це один зі способів покращити свій день, вилікувати розбите серце чи просто розслабитися.

Кіно 24 зібрало вдалі комедійні фільми, які стануть найкращими ліками проти поганого настрою. Вони настільки кумедні, що можуть довести до сліз від сміху.

До слова Сюжет вражає: 3 захопливі фільми, засновані на реальних історіях

"Випускний рік"

Зірка комедійного жанру Ребел Вілсон зіграла чирлідерку, яка раптово приходить до тями у 37 років. Річ у тім, що через невдалий трюк 20 років тому вона просто перед випускним вечором впала у кому. Та навіть у дорослому віці дівчина хоче все-таки здійснити свою шкільну мрію та стати королевою балу.

"Випускний рік": дивіться трейлер онлайн

"Ввічливе товариство"

Один з найкумедніших фільмів 2023 року розповідає про юну дівчину Рію, яка захопилась бойовими мистецтвами й хоче стати професійною каскадеркою. Та не всі в її сім'ї поділяють таке захоплення. Тим часом її сестра покидає школу та вирішує вийти заміж за багатія. Рія розробляє план, щоб врятувати сестру від поспішного рішення.

"Ввічливе товариство": дивіться трейлер онлайн

"Гарольд і Кумар відриваються"

Кінокомедія розповідає про найкращих друзів – Гарольда, який працює банкіром, і Кумара, який всіляко хоче уникнути вступу в медичний коледж. Хлопці домовляються якось покурити марихуани. Після однієї цигарки вони відчувають сильний голод та їдуть у фаст-фуд. З цього моменту їх занурює у круговерть різних подій.

"Гарольд і Кумар відриваються": дивіться трейлер онлайн

"Непрохані гості"

Нероби та гульвіси Джон й Джеремі мають свій особливий спосіб знайомства з дівчатами. Вони прокрадаються на весільні церемонії, прикидаючись родичами наречених, і зваблюють самотніх жінок. Та коли один з чоловіків раптово закохується, це руйнує їхню "систему".

"Непрохані гості": дивіться трейлер онлайн

"Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка"

Остін Паверс – найкращий секретний агент, якого обожнюють всі. Лише цей герой може впоратися із небезпечним доктором Зло, який знову загрожує світу. Остіна розморожують з кріокамери та дають напарницю. Тепер Паверсу доведеться стикнутись не тільки зі злом, але й адаптуватись до нових умов.

"Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка": дивіться трейлер онлайн

"Це безглузде кохання"

Фільм розповідає про несміливого і розбитого горем Кела, дружина якого просить у нього розлучення. Чоловік зустрічає красунчика Джейкоба, який бере його під свою опіку та намагається перетворити на справжнього ловеласа.

"Це безглузде кохання": дивіться трейлер онлайн