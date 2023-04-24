Що подивитися: 6 найцікавіших нових серіалів на вечір, які ви могли пропустити
2023 рік приніс нам безліч захопливих нових серіалів. Якщо ви втомилися від вибору та пошуку ідеального серіалу для вечора, то вам пощастило. Ми зібрали добірку з 6 найцікавіших нових проєктів, які, можливо, ви пропустили.
Ці серіали з найвищим рейтингом та схвальними відгуками від глядачів точно захоплять вашу увагу та допоможуть провести цікавий вечір. Розгляньмо їх детальніше.
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6 найцікавіших нових серіалів на вечір
"За океан"
Драма Анни Вінґер про Другу світову війну. Головні ролі грають Джилліан Джейкобс, Лукас Інґландер, Корі Майкл Сміт і Корі Столл. У центрі подій – 1940 рік, Марсель. У цьому місті двоє американців та їх союзники активно допомагають художникам, письменникам та іншим біженцям втекти з Європи під час трагічних подій.
"За океан": дивіться трейлер
"Сварка"
Зухвалий і смішний серіал режисера Лі Сон Джина. Продюсують та виконують головні ролі Стівен Юн і Алі Вонґ. За сюжетом, підприємниця, яка не задоволена своїм життям, та невдаха-підрядник потрапляють у дорожній конфлікт, що призводить до розбіжностей між ними. У цьому протистоянні обидва головні герої виявлять свої найтемніші бажання та пориви, які виявляться далеко не морально-етичними.
"Сварка": дивіться трейлер
"Знову на волі"
Комедійний серіал від режисерів Ширі Епплбі, Настаран Дібай, Нума Пер’єр. Головні ролі виконали Керрі Вашингтон, Делрой Ліндо. Дія роману обертається навколо Пейдж, яка вже з дитинства покинута матір'ю, а її батько Едвін провів більшу частину свого життя за ґратами в'язниці. Незважаючи на це, протягом декількох років Пейдж підтримувала зв'язок з батьком, але він занадто часто порушував свої обіцянки, тому дівчина вирішила звернутися до Надін - подруги свого батька - за підтримкою. Через сімнадцять років Едвін виходить на волю, мріючи зустрітися зі своєю дочкою та почати все спочатку. Але Пейдж вже не вірить в порожні слова свого батька та починає питати себе, чи є він здатним на зміну і стати законослухняним громадянином.
"Знову на волі": дивіться трейлер
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"Нічний агент"
Багатосерійний бойовик-трилер на основі роману Метью Квірка. У головних ролях – Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен і Хонг Чау. За сюжетом, агент ФБР, який керує лінією екстреного зв’язку, отримує дзвінок, який негайно втягує його в центр смертельно небезпечної змови, що включає відступників від Білого дому.
"Нічний агент": дивіться трейлер
"Дипломатка"
У політичній драмі Дебори Кан ("Західне крило", "Батьківщина") зіграли Кері Расселл і Руфус Сьюелл. Під час загострення міжнародної кризи, дипломатка, яка недавно отримала посаду посла в Великій Британії, намагається впоратися зі своїми новими обов’язками та складною особистим життям, пов’язаним зі шлюбом з відомим політиком.
"Дипломатка": дивіться трейлер
"Покерфейс"
Детективний серіал про Чарлі Кейл – головну героїню, яка здавалося б, не відрізняється особливою вдачею та замкненістю, але має неймовірну здатність розпізнавати брехню. Вона працює офіціанткою у престижному казино Лас-Вегасу, де її непересічні здібності допомагають розкривати дивні події та злочини. Тільки знання правди може викривати бандитів та рятувати життя. Поступово, Чарлі все більше заглиблюється в небезпечний світ казино та злочинності, але це призводить до грандіозних змін у її колись звичайному житті.
"Покерфейс": дивіться трейлер