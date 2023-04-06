6 сучасних фільмів, які ви маєте переглянути: добірка від Тараса Цимбалюка

Зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк поділився списком улюблених фільмів, які його вразили останнім часом. У добірці представлені воєнні драми, біографічні стрічки та комедії, що допоможуть розслабитися та забути про повсякденні клопоти.

Запасайтеся попкорном, сідайте зручніше та насолоджуйтеся переглядом. Можливо, улюблені фільми Тараса Цимбалюка вас здивують і змусять співпереживати героям.

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6 улюблених фільмів Тараса Цимбалюка, які можуть вам сподобатися

*Далі пряма мова Тараса Цимбалюка.

"На Західному фронті без змін"

Фільм-потрясіння для мене. Дивився його одразу, як він вийшов, але, як згадую, досі мурахи по тілу… Чому? – гадаю, вдалось режисеру пронизати реалізмом. Цей фільм для мене – Оскар! Той випадок, коли крізь екран відчуваєш запах і силу вітру! Мене реально притискало до крісла під час перегляду! Браво!

"На Західному фронті без змін": дивіться трейлер

"Хлопчик, який приборкав вітер"

Я обожнюю невідомих мені, але талановитих акторів: вони завжди приємно дивують. Вони неочікувані та прекрасні. Тут, звісно, зашкалює мораль і рівень добра. Я б показав цей фільм усім дітям. А ще і стильно зняли… Я кайфонув!

"Хлопчик, який приборкав вітер": дивіться трейлер

"У ритмі серця"

Вже оскароносна стрічка. Обожнюю трушний погляд на мистецтво! Кайфував разом з акторами, котрі насолоджувались і купались у своїх образах! Така форма драматичного кіно найбільш ефективна для відчуття себе там – поруч з героями! Один з найкращих сценаріїв за останні роки! Маст сі!

"У ритмі серця": дивіться трейлер

"Звір"

Думаю, недооцінена картина. У головній ролі – потужний Ідріс Ельба. Навіть через всю попсовість перших акордів фільму, далі ця історія почала міцно тримати. Любителям драматичних фільмів з елементами трилеру! І ще: люблю кіно, де фігурує Африка. Тут вміло подали вайб цього магічного контенту!

"Звір": дивіться трейлер

"Чоловік на імʼя Отто"

Ця стрічка змусила мене переосмислити глибину попереднього фільму, бо скандинавська версія, звісно, набагато глибша. Навіть Том Хенкс не зміг витягнути крутий шведський матеріал з купи кліше, котрі затягнули цей фільм у типову "американщину". Тому не раджу дивитись цей рімейк, котрий недавно вийшов. Гляньте все ж "Чоловік на імʼя Уве" 2015 року!

"Чоловік на імʼя Отто": дивіться трейлер

"1917"

Тут треба аплодувати стоячи ініціатору, який задумав зняти складну воєнну драму кількома кадрами, і операторському департаменту, котрий космічно це все реалізував! Це просто агніще! Абсолютно без жодних перебільшень! Актори вміло зіграли кілька складних сцен, котрі тривали по 20 – 30 хвилин. Ну, і історія достойна уваги та екранізації! Я в захваті й також щиро раджу!

"1917": дивіться трейлер