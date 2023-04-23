7 несподіваних фактів про життя та творчість режисера Арі Астера

З 27 квітня в український прокат виходить новий фільм режисера Арі Астера "Усі страхи Бо" з Хоакіном Феніксом в головній ролі. Що відомо про стрічку та режисера – читайте далі.

24 Канал разом з кінокомпанією Adastra Cinema зібрали декілька цікавих фактів з біографії та творчості режисера. Якою була сім’я Астера, чому любить горори, скільки часу працював над створенням картини "Усі страхи Бо" – читайте у нашому матеріалі.

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7 фактів про життя та творчість режисера Арі Астера

З творчої родини

Сценарист, режисер і продюсер Арі Астер – з творчої сім’ї: його батько був музикантом, а мама – поеткою. Перші роки Арі провів і Нью-Йорку, де і народився, потім ненадовго родина переїхала в Честер (Англія), де батько відкрив джазовий клуб. Коли майбутньому режисеру було 10 років, родина Астерів повернулася в Америку, оселившись в Нью-Мексико.

Любов до горорів

Перший фільм Арі подивився, коли йому було 4 роки. Мати повела сина на стрічку "Дік Трейсі", засновану на коміксах. У фільмі було багато екшену, але один епізод дуже вразив маленького Арі: коли герой палить з автомата, а за його спиною стоїть стіна вогню. Хлопчик так перелякався, що втік геть з кінотеатру, і матері довелося його доганяти та заспокоювати.

Але у нього ніколи не було сумнівів тому, ким стати – найбільше на світі він хотів знімати кіно! Майбутній режисер якось зізнався, що почав писати свої перші сценарії, тому що передивився усі жахастики, які були в найближчих кінопрокатних салонах. Нарешті Арі зміг створити свій світ, у якого дуже швидко з’явилися прихильники!

Про третю картину режисера

"Усі страхи Бо" – третя картина режисера. Роботу над нею він переривав заради своїх двох перших картин – "Спадковість" та "Сонцестояння". До речі, на цих стрічках Астер і зробив собі ім’я в кіносвіті: став майстром атмосферних горорів, який майже не використовує скімерів, а робить акцент на ритуалах, езотериці та… історіях про сімейні травми.

Жанр третього фільму – складний: це сатиричний і пригодницький горор з елементами трилеру і навіть комедії. "Цей фільм більше схожий на мене, аніж усе, що я робив раніше. Моя особистість та гумор вбудовані в нього", – зізнався режисер.

Арі Астер / Adastra Cinema

Мікс класиків і… Фрейда

Над своїм новим фільмом "Усі страхи Бо" режисер працював понад десять років. Нещодавно автор зізнався, що на початку роботи знаходився під впливом багатьох класичних творів: міфів Еллади, текстів Борхеса, Кафки, Сервантеса і Теннессі Вільямса. А також – усього Фрейда (як пишуть деякі кінокритики). І лише потім сюжет сформувався, і герой Бо став майже таким, яким його можна побачити в фільмі.

Що таке MW-Perfectly Safe

Усі три стрічки режисер випустив в колаборації зі студією A24, що розробила оригінальні піар-акції до фільмів. Для "Реінкарнації" студія випустила у світ календар із розлюченими бабусями, для "Сонцестояння" випустили сувенірну фігурку ведмедя у клітці.

А для пригодницького горору "Усі страхи Бо" була розроблена серія сувенірки з логотипом корпорації MW-Perfectly Safe: за сюжетом стрічки, саме ця компанія контролює і життя Бо, і світ навколо. A24 створили сторінку корпорації на LinkedIn і випустили бейсболки, майки та інші речі.

Хоакін Фенікс у фільмі "Усі страхи Бо" / Adastra Cinema

Сам Скорсезе – фанат Астера

Багато відомих режисерів дуже високо оцінюють творчість Астера. Наприклад, метр режисури Мартін Скорсезе нещодавно назвав автора стрічки "Усі страхи Бо" "одним із надзвичайних нових голосів у світовому кіно".

Взагалі в Астера багато прихильників зі світу кіно. Наприклад, режисер Джордан Піл ("Пастка", "Ми") високо оцінює візуальні образи в горорах Астера, а також колеги Едгар Райт ("На драйві", "Минулої ночі у Сохо") і Шон Бейкер ("Червона ракета").

Сам Астер зізнався, що обожнює стрічки Скорсезе, особливо фільми "Скажений бик" і "Таксист". Також серед режисерів він виділяє Ларса фон Трієра.

Нові фільми з Хоакіном Феніксом

Що в планах? Знімати далі, опановувати нові жанри! Арі Астер зізнавався, що хоче спробувати свої сили в анімації, мюзиклі та навіть романтичній комедії! Додамо, що в режисера – свої уявлення про жанри, бо попередній фільм "Сонцестояння" він порівнював з казкою, знаходячи паралелі з "Алісою в країні чудес".

Але вже стало відомо, що в планах режисера – вестерн, в головній ролі якого зніметься уславлений Хоакін Фенікс! Схоже, що актор і режисер знайшли один одного: бо і Фенікс, і Астер розповідають про спільну роботу в "Усіх страхах Бо" з захопленням і повагою!

Хоакін Фенікс та Арі Астер / Adastra Cinema

І поки він не розпочинав новий проєкт, подивіться його новий фільм – сатирично-пригодницький горор "Усі страхи Бо", який виходить в українському прокаті з 27 квітня.

"Усі страхи Бо": дивіться трейлер