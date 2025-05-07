"Те, що станеться за цими стінами, змінить усе": де дивитись фільм "Конклав" онлайн
- У Сикстинській капелі розпочнеться Конклав для обрання нового Папи Римського після 9-денного трауру за Папою Франциском.
- Фільм "Конклав" про інтриги Ватикану можна переглянути онлайн на медіасервісі MEGOGO, сюжет якого зосереджений на кардиналі Лоуренсі та його намаганнях обрати Папу.
Уже сьогодні, 7 травня 2025 року, в Сикстинській капелі розпочнеться Конклав для обрання нового Папи Римського. Ця історична подія відбувається після 9-денного трауру за Папою Франциском.
Цей процес може тривати довго, але світ дізнається про обрання нового Папи через білий дим із димаря над Сикстинською капелою. А поки всі в очікуванні – саме час переглянути фільм "Конклав", який розповідає про інтриги Ватикану. Де дивитися стрічку – дізнаєтеся на Кіно 24.
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Фільм "Конклав": де дивитись онлайн та що відомо про сюжет
Якщо ви хочете подивитись фільм "Конклав", то це можна зробити онлайн на медіасервісі MEGOGO. За сюжетом стрічки, прем'єра якої відбулась у 2024 році, настав час обрання нового Папи Римського.
За всю організацію цієї сакральної події відповідає прогресивний кардинал Лоуренс, який швидко опиняється в епіцентрі таємних змов і церковних інтриг, здатних похитнути усталені підвалини найдавнішої інституції у світі.
"Конклав": дивіться онлайн трейлер фільму
Лоуренс покладає надії на кардинала Белліні – єдиного, хто, на його думку, здатен привести церкву в сучасність. Але з часом стає очевидно: Белліні не готовий до рішучих змін. Після промови Лоуренса, яка мала стати закликом до єдності, Белліні сприймає його не як союзника, а як загрозу.
Якщо ці двоє не зможуть знайти спільну мову, трон Святого Петра може дістатися кардиналу Тедеско – переконаному консерватору, який відкидає будь-які ліберальні ідеї та нововведення.