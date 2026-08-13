70-річний Мел Гібсон повернеться до "Смертельної зброї": що відбувається з п’ятою частиною

Ось новина, яку фанати чекали років так двадцять: Мел Гібсон офіційно підтвердив, що сценарій п'ятої "Смертельної зброї" готовий, і, за його словами, це найкращий сценарій із усієї франшизи.

Як розповідає People, 70-річний актор і режисер розповів виданню Collider, що після смерті легендарного Річарда Доннера саме йому дісталася місія довести франшизу до фіналу.

За словами Гібсона, ще за життя Доннер напівжартома попросив його підхопити проєкт, якщо раптом його не стане.

Разом зі сценаристом команда працювала над текстом, постійно запитуючи себе "а що б зробив Доннер". Результат, за словами Гібсона, вийшов глибшим і зрілішим за попередні частини – герої постаріли, один вийшов на пенсію, інший сидить за столом і набирає зайву вагу, а масштабних вибухів стане значно менше.



Мел Гібсон планує знімати фільм "Смертельна зброя" / Фото imdb



Тобто замість чергового екшену про непереможних крутих хлопців нам обіцяють щось про вразливість, вік і кабінетну рутину. Ризиковано для бойовика, чесно кажучи, але й освіжаюче.

Проблема лише одна – і вона, як завжди, не творча, а суто голлівудська. Готовий сценарій, за словами самого Гібсона, застряг у якомусь "виробничому пеклі", з якого його поки що ніхто не може витягнути.

Тобто фільм, по суті, вже написаний, актори теоретично готові – а от коли це побачить світ, не знає, схоже, навіть сам режисер.

Нагадаємо: перша "Смертельна зброя" вийшла ще 1987 року, а всі чотири частини франшизи зняв Доннер. Гібсон і Денні Гловер повернення до ролей анонсували ще у 2020-му.

А тим часом інша голлівудська зірка – Шон Пенн – зараз працює над фільмом, пов’язаним із війною в Україні.



