4 фільми про жіночу силу, які варто подивитись саме сьогодні

Сьогодні, 8 березня, відзначають Міжнародний жіночий день. З кожним роком в Україні все більше людей відмовляються відзначати цю дату через те, що традиція святкування у її нинішньому вигляді є штучним продуктом радянського режиму.

Щоб розвіяти міфи, які нав'язала влада СРСР, пропонуємо добірку фільмів, які демонструють жіночу силу, а також 24 Канал розповість справжню історію Міжнародного жіночого дня, а не свята "весни, краси та ніжності".

"Коко до Шанель", 2009

Рейтинг IMDb: 6,6

Фільм розповідає про молоді роки легендарної французької модельєрки Коко Шанель – жінки, яка назавжди змінила світ моди.

Габріель Шанель змушена рости в сиротинці після смерті матері. У юності вона працює швачкою та співає в кабаре, де отримує прізвисько Коко. Її життя далеке від розкоші: вона змушена боротися з бідністю, упередженнями та залежністю жінок від чоловіків у суспільстві того часу.

Завдяки наполегливості, таланту та сильному характеру Габріель починає створювати власні моделі одягу. Вона відмовляється від незручних корсетів і пропонує жінкам простий, елегантний та практичний стиль.

"Дівчина з татуюванням дракона", 2011

Рейтинг IMDb: 7,8

Стрічка заснована на бестселері "Дівчина з татуюванням дракона" шведського письменника Стіга Ларссона.

У центрі історії – Лісбет Саландер, геніальна хакерка з непростим минулим. Журналіст Мікаель Блумквіст залучає її до розслідування давнього зникнення дівчини з впливової родини.

Поступово розслідування справи приводить їх до темних таємниць багатої родини і низки жорстоких злочинів.

"Він назвав мене Малала", 2015

Рейтинг IMDb: 7,0

Документальний фільм присвячений історії пакистанської правозахисниці Малала Юсуфзай – наймолодшої лауреатки Нобелівської премії миру.

Стрічка розповідає про дитинство Малали у Пакистані, де вона разом із батьком активно виступала за право дівчат на освіту. У регіоні, де діяли радикальні угруповання, така позиція була небезпечною.

У 2012 році бойовики здійснили замах на дівчину, поранивши її за публічні виступи. Малала дивом вижила і після лікування продовжила свою боротьбу за освіту та права жінок у всьому світі.

"Чужа молитва", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Це український історичний фільм, натхненний реальною історією кримськотатарської жінки Саїде Аріфової.

Події розгортаються під час Другої світової війни в Криму. Молода кримська татарка Саїде працює вихователькою у дитячому притулку. Коли нацисти починають переслідувати єврейських дітей, жінка вирішує врятувати їх.

Щоб захистити дітей від загибелі, вона навчає їх кримськотатарських традицій і молитов, аби німці повірили, що вони належать до іншого народу. Навіть після війни Саїде змушена знову рятувати цих дітей – уже від радянської влади під час депортації кримських татар.

