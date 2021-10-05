8 найцікавіших фільмів про залежність від соцмереж

Складно уявити сучасне життя без соцмереж, де ми спілкуємося чи вчимося. Однак, постійне користування ними перетворюється у залежність. Особливо це відчули користувачі, коли стався глобальний збій 4 жовтня 2021 року. Редакція Кіно 24 підготувала добірку найцікавіших фільмів, які найкраще розповідають про інтернет-залежність.

Роботу ресурсів Facebook, Instagram, Twitter, месенджера WhatsApp та інших повноцінно вже відновили, однак усі користувачі соцмереж задумалися, як вони впливають на їхнє життя.

Читайте також Facebook, Instagram не працювали: все, що відомо про глобальний збій роботи соцмереж

8 найкращих фільмів про інтернет-залежність

Пошук

Searching

Жанр: драма, детектив, трилер

2018США

Девід Кім, який страшенно любив свою доньку Марго, робив усе можливе, щоб вона почувалася у безпеці. Однак, одного дня вона пропала і ніхто не знає, що з нею сталося. Після 37-ми годин батько зламав комп’ютер доньки й зрозумів, що він зовсім її не знає. Єдиний шанс для Девіда знайти Марго — іти за її цифровими слідами, поки вона не пропала назавжди.

"Пошук" 2018: дивіться український трейлер

Сфера

2017The Circleфантастика, драма, трилерСША, ОАЕ, Франція

Події фільму зображають у недалекому майбутньому. Щоб потрапити на омріяну роботу у компанію "Сфера", молода дівчина Мей проходить співбесіду. Справивши гарне враження, дівчина отримує роботу і стає частиною експерименту, який має вразити весь світ. Компанія введе в одну базу усі дані користувачів соцмереж – однак, згодом дівчина зрозуміє, що це пастка.

"Сфера" 2017: дивіться український трейлер

Ідеальні незнайомці

Perfetti sconosciuti

Жанр: комедія, драма

2017Італія

Друзі збираються за одним столом, щоб повечеряти й поговорити на банальні теми. Всі гості прийшли парами, окрім Пеппи. Що головне – друзі впевнені, що між ними немає жодних секретів. І тут, одному з них приходить в голову ідея – покласти всі телефону на стіл і вголос читати повідомлення, які приходять. Теплий вечір стає дуже прохолодним…

"Ідеальні незнайомці" 2017: дивіться трейлер

Зверніть увагу Які серіали варто подивитися у жовтні 2021: 7 найочікуваніших прем’єр

Соціальна мережа

The Social Network

Жанр: біографія, драма

2010США

Фільм зображає історію створення мережі Facebook.

"Соціальна мережа" 2010: дивіться український трейлер

Інгрід їде на Захід

Ingrid Goes West

Жанр: комедія, драма

2017США

Інгрід Торбурн, молода жінка, яка має певні проблеми із психікою, стає одержимою Тейлор Слоун, зіркою соцмереж, яка, як їй здається, має досконале життя. Інгрід вирішує кинути все і рухатися на захід, щоб стати подругами з Тейлор.

"Інгрід їде на Захід" 2017: дивіться трейлер

Соціальна дилема

The Social Dilemma

Жанр: драма, документальний

2020США

Фільм досліджує небезпечний вплив соціальних мереж на людину, водночас технічні експерти б’ють на сполох щодо своїх власних творінь.

"Соціальна дилема" 2020: дивіться трейлер

Цікаво 9 екранізацій Стівена Кінга, які має подивитися кожен

Social Suicide

Social Suicide

Жанр: трилер, романтика

2015США

У центрі сюжету – розслідування суїциду підлітків, які в житті були залежними від соцмереж і, які залишили безліч записів у блогах та інформації у відеороликах.

Social Suicide 2015: дивіться трейлер

Tragedy Girls. Убити за лайк

Tragedy Girls

Жанр: комедія, кримінал, жахи

2017США

Найкращі подруги, які одержимі популярністю в мережі, наповнюють свій блог темними історіями, новинами про вбивства. Усе відбувається чудово до того часу, поки історії не стають одноманітними. Тоді подруги беруть справу у свої руки та самі починають вбивати.

"Tragedy Girls. Убити за лайк" 2017: дивіться трейлер