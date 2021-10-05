8 найцікавіших фільмів про залежність від соцмереж
Джерело:24 канал
Складно уявити сучасне життя без соцмереж, де ми спілкуємося чи вчимося. Однак, постійне користування ними перетворюється у залежність. Особливо це відчули користувачі, коли стався глобальний збій 4 жовтня 2021 року. Редакція Кіно 24 підготувала добірку найцікавіших фільмів, які найкраще розповідають про інтернет-залежність.
Роботу ресурсів Facebook, Instagram, Twitter, месенджера WhatsApp та інших повноцінно вже відновили, однак усі користувачі соцмереж задумалися, як вони впливають на їхнє життя.
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8 найкращих фільмів про інтернет-залежність
ПошукРік: 2018
Оригінальна назва: Searching
Жанр: драма, детектив, трилер
Країна: США
Девід Кім, який страшенно любив свою доньку Марго, робив усе можливе, щоб вона почувалася у безпеці. Однак, одного дня вона пропала і ніхто не знає, що з нею сталося. Після 37-ми годин батько зламав комп’ютер доньки й зрозумів, що він зовсім її не знає. Єдиний шанс для Девіда знайти Марго — іти за її цифровими слідами, поки вона не пропала назавжди.
"Пошук" 2018: дивіться український трейлер
СфераРік: 2017
Оригінальна назва: The Circle
Жанр: фантастика, драма, трилер
Країни: США, ОАЕ, Франція
Події фільму зображають у недалекому майбутньому. Щоб потрапити на омріяну роботу у компанію "Сфера", молода дівчина Мей проходить співбесіду. Справивши гарне враження, дівчина отримує роботу і стає частиною експерименту, який має вразити весь світ. Компанія введе в одну базу усі дані користувачів соцмереж – однак, згодом дівчина зрозуміє, що це пастка.
"Сфера" 2017: дивіться український трейлер
Ідеальні незнайомціРік: 2017
Оригінальна назва: Perfetti sconosciuti
Жанр: комедія, драма
Країна: Італія
Друзі збираються за одним столом, щоб повечеряти й поговорити на банальні теми. Всі гості прийшли парами, окрім Пеппи. Що головне – друзі впевнені, що між ними немає жодних секретів. І тут, одному з них приходить в голову ідея – покласти всі телефону на стіл і вголос читати повідомлення, які приходять. Теплий вечір стає дуже прохолодним…
"Ідеальні незнайомці" 2017: дивіться трейлер
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Соціальна мережаРік: 2010
Оригінальна назва: The Social Network
Жанр: біографія, драма
Країна: США
Фільм зображає історію створення мережі Facebook.
"Соціальна мережа" 2010: дивіться український трейлер
Інгрід їде на ЗахідРік: 2017
Оригінальна назва: Ingrid Goes West
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Інгрід Торбурн, молода жінка, яка має певні проблеми із психікою, стає одержимою Тейлор Слоун, зіркою соцмереж, яка, як їй здається, має досконале життя. Інгрід вирішує кинути все і рухатися на захід, щоб стати подругами з Тейлор.
"Інгрід їде на Захід" 2017: дивіться трейлер
Соціальна дилемаРік: 2020
Оригінальна назва: The Social Dilemma
Жанр: драма, документальний
Країна: США
Фільм досліджує небезпечний вплив соціальних мереж на людину, водночас технічні експерти б’ють на сполох щодо своїх власних творінь.
"Соціальна дилема" 2020: дивіться трейлер
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Social SuicideРік: 2015
Оригінальна назва: Social Suicide
Жанр: трилер, романтика
У центрі сюжету – розслідування суїциду підлітків, які в житті були залежними від соцмереж і, які залишили безліч записів у блогах та інформації у відеороликах.
Social Suicide 2015: дивіться трейлер
Tragedy Girls. Убити за лайкРік: 2017
Оригінальна назва: Tragedy Girls
Жанр: комедія, кримінал, жахи
Країна: США
Найкращі подруги, які одержимі популярністю в мережі, наповнюють свій блог темними історіями, новинами про вбивства. Усе відбувається чудово до того часу, поки історії не стають одноманітними. Тоді подруги беруть справу у свої руки та самі починають вбивати.
"Tragedy Girls. Убити за лайк" 2017: дивіться трейлер