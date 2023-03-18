Вся правда про Брендана Фрейзера: 9 маловідомих фактів з життя, які вас шокують

Брендан Фрейзер — канадсько-американський актор, найбільш відомий своїми головними ролями в блокбастерах, комедіях та інших драматичних фільмах. У 2023 році зірка отримав Оскара. Що відомо про його творче та особисте життя – читайте 9 фактів про Брендана Фрейзера, які вас здивують.

У кар’єрі Брендана були як злети, так і падіння

Актор став широковідомим у 1992 році, коли зіграв у комедії "Заморожений каліфорнієць" та драмі "Шкільні зв’язки". На жаль, кар’єра Брендана зупинилася наприкінці 2000-х через різні проблеми зі здоров’ям, особисті втрати й сексуальне насильство, імовірно, скоєне проти нього у 2003 році Філіпом Берком, тодішнім президентом Голлівудської асоціації іноземної преси.

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До середини 2010-х він повернувся на телебачення, зігравши ролі у фільмах "Подорож до центру Землі" та "Чорнильне серце". На щастя, його кар’єра різко змінилася після появи у фільмах Стівена Содерберга "Без різких рухів" і "Кит" Даррена Аронофскі у 2022 році. Його роль в останньому допомогла отримати премію Оскар за найкращу чоловічу роль.

Брендан Фрейзер отримав Оскар-2023 / NBC News

Він носив понад 300 фунтів протезів для "Кита"

У фільмі "Кит" 2022 року Фрейзер грає сильно огрядну людину. Щоб досягти правдоподібного вигляду, тіло Фрейзера було повністю перетворено за допомогою макіяжу та протезів.

Іноді для цього були потрібні елементи комбінезона, які важили понад 300 фунтів (майже 200 кілограмів — 24 Канал). Фрейзер описав костюм як "гарний та привабливий". Однак носити його було "обтяжливо".

Фрейзер у фільмі "Кит" / The New Yorker

Брендан мало не помер під час створення "Мумії"

У 1997 році Фрейзер очолив акторський склад стрічки "Джордж із джунглів", а потім, починаючи з 1999 року, знявся в ролі Ріка О’Коннелла в трилогії "Мумія". Це була, можливо, найбільша роль Фрейзера. Він хвацького головного героя стрічки, який в один момент ледве не задихнувся.

В одній із перших сцен фільму О’Коннеллу загрожує страта через повішення. Проте сцена була знята неправильно. Фрейзер висловився про цей досвід та: "Вони вбили мене на 18 секунд". Він уточнив: "Я висів на зашморгу, стоячи на дошці. Тоді сценарист-режисер сказав: "Петля не підходить каскадерам. Чи можемо ми трохи підняти напругу, і в нас усе вийде". Я подумав: "Я отримаю кисень і затримаю подих", і я схопився навшпиньки, і щось пішло не так, і наступне, що я зрозумів, це те, що я прокинувся".

Брендан під час зйомок "Мумії" / Кіноріум

Каскадерська робота Фрейзера в бойовиках призвела до кількох операцій

У таких фільмах, як франшиза "Мумія", "Подорож до центру Землі" (2008 рік) та інших, Фрейзер провів більшу частину своєї кар’єри, граючи дуже важкі ролі, які завдали шкоди його тілу. Як сказав Фрейзер для GQ, до кінця 2000-х він переніс кілька операцій, у тому числі ламінектомію, часткову заміну колінного суглоба, операції на хребті та операцію на голосових зв’язках.

Брендан під час зйомок "Мумії" / Кіноріум

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Фрейзер думав зіграти Супермена

На початку 2000-х років Фрейзер був одним із відомих акторів, яких розглядали на роль у перезапуску франшизи про Супермена. Хоча до кінопроби справа так і не дійшла, Фрейзер сказав, що в нього були зустрічі з потенційним режисером Бреттом Ратнером із приводу ролі в будинку Ратнера, і що він був трохи розчарований, коли роль зрештою дісталася Брендону Рауту у фільмі "Повернення Супермена" 2006 року.

"Повернення Супермена": дивіться трейлер

Брендан — перший актор американського походження, внесений до Алеї слави Канади

Брендан Фрейзер народився 3 грудня 1968 року. 2022 року йому виповнилося 54 роки. Він був молодшим із чотирьох хлопчиків і народився в Індіанаполісі, штат Індіана. Він був сином канадських батьків Керол Мері та Пітера Фрейзера. Його мати була консультанткою з продажу, а батько — журналістом, який працював канадським офіцером дипломатичної служби в Державному управлінні з туризму.

Фрейзер має як американський, так і канадський паспорти, чого було достатньо, щоб отримати зірку на Канадській Алеї слави у 2006 році.

Брендан Фрейзер на Алеї слави Канади / Pinterest

Брендан Фрейзер у дитинстві жив у 3 країнах та 4 різних штатах

Актор має трьох старших братів: Кевіна, Рігана й Шона. Через роботу сім’я Брендана часто переїжджала під час його дитинства, живучи в США (Каліфорнії, Вашингтоні, Онтаріо, Індіана), а також Нідерландах та Швейцарії. Пізніше це знадобилося в його акторській кар’єрі.

Зокрема вперше він відчув смак до акторської гри під час відпустки в Лондоні, коли відвідав свою першу театральну виставу у Вест-Енді.



Фрейзер з батьками / Pinterest

Особисте життя актора

Брендан познайомився з актрисою Ефтон Сміт на барбекю в будинку Вайнони Райдер влітку 1993 року. Вони одружилися 27 вересня 1998 року й народили трьох синів: Гріффіна Артура (2002 рік), Холдена Флетчера (2004 рік) та Леланда Френсіса (2006 рік). У 2007 році пара оголосила про своє рішення розлучитися.

Зараз Брендан зустрічається з Джин Мур, професійним візажистом та перукарем із Лос-Анджелеса та Нью-Йорка. Хоча пара тримає свої стосунки переважно в таємниці, їх часто бачать разом на червоних доріжках та на інших заходах.

Брендан Фрейзер з Джин Мур / PureWow

Його улюблена розвага — фотографія та любов до тварин

Брендан має пристрасть до художньої фотографії. Він не тільки фотографує у своєму повсякденному житті, а і включає це у свої ролі, наприклад, у знаменитому телевізійному серіалі "Клініка" (2002 — 2004 роки).

Фрейзер вирішив почати фотографувати екзотичні місця, де він був, під час зйомок фільмів. Одного разу він виставив свої роботи на продаж, а виручені кошти пішли до місцевої трупи театру.

Його любов до тварин, особливо до коней, не залишилася непоміченою і зокрема те, як він спілкується з тваринами на знімальному майданчику. Відомо, що він усиновив коня з техаського саду для свого старшого сина Гріффіна, який страждає на аутизм.



Брендан Фрейзер обожнює фотографувати / Pinterest