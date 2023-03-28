9 найкращих нових фільмів, які варто переглянути на Netflix у квітні

Ще один місяць не за горами, і, якщо ви шукаєте рекомендації щодо фільмів, які можна переглянути ввечері, – то наша добірка стане вам у пригоді. Ми вибрали 9 кінострічок, які точно залишать приємний посмак після перегляду.

Будьте готові до захопливих пригод, емоційних переживань та незабутніх історій на екранах вашого телевізора або комп'ютера. Серед запланованих проєктів Netflix на квітень 2023 року – сімейне фентезі "Чупа", тайська драма "Голод" та багато іншого. Запасайтеся попкорном та готуйтеся до нескінченного кінонасолодження!

Не пропустіть Подивіться їх зараз: 5 сучасних фільмів, які "зачепили" Тараса Цимбалюка

Найочікуваніші оригінальні фільми Netflix, які вийдуть у квітні 2023 року

"Чупа" / Chupa

Дата прем’єри: 7 квітня

Сімейне фентезі, пригодницький фільм від режисера Джонаса Куарона та продюсера Кріс Коламбус. Розповідає про молодого підлітка, який завів компаньйона в образі юної чупакабри.

"Чупа": дивіться трейлер

"Голод" / Hunger

Дата прем’єри: 8 квітня

Тайська драма про молодого вуличного кухаря, доведеного до краю після того, як потрапила під крило відомого та безжального шеф-кухаря.

"Голод": дивіться трейлер

"Операція: Нація" / Operation: Nation

Дата прем’єри: 12 квітня

Польська комедія, за сюжетом якої член націоналістичної групи у Варшаві заводить заборонений роман із пристрасною лівою активісткою, чим спричиняє низку дивовижних подій.

Кадр з фільму "Операція: Нація" / Netflix

Дивіться також Готуйте попкорн: 5 веселих комедій та бойовиків, щоб ідеально провести вечір з друзями

"Явища" / Phenomena

Дата прем’єри: 14 квітня

Іспанський фільм жахів про трьох жінок, які розслідують паранормальні явища.

Кадр з фільму "Явища" / Netflix

"Королеви втікачки" / Queens on the Run

Дата прем’єри: 14 квітня

Мексиканський бойовик від режисера Хорхе Макая. Про чотирьох жінок, які вирушають у давно заплановану подорож, але натикаються на безліч вибоїн на дорозі.

"Королеви втікачки": дивіться трейлер

"Сім королів мають померти" / The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Дата прем’єри: 14 квітня

Майбутній історичний фільм, спін-офф серіалу "Останнє королівство". Дія проєкту розгортається в ранньосередньовічній Англії, а його головний герой - знатний сакс Утред Беббанбурзький, який виховався під опікою норвезького ярла. Фільм "Останнє королівство" був знятий за мотивами романів Бернарда Корнуелла, в яких згадується нездійснене пророцтво про загибель семи королів через злу чаклунку.

"Сім королів мають померти": дивіться трейлер

"Найдовше третє побачення" / Longest Third Date

Дата прем’єри: 18 квітня

Уявіть собі останнє побачення, де ви були. А тепер уявіть, що ви застрягли там кілька місяців. Фільм про пару, яка застрягла на побаченні під час пандемії.

"Найдовше третє побачення": дивіться трейлер

"Путівник по любові" / A Tourist’s Guide to Love

Дата прем’єри: 21 квітня

Відрядження приводить менеджерку турагенції у В’єтнам. Там волелюбний гість знайомить її з іншим життям, у якому є місце чудовим пригодам.

"Путівник по любові": дивіться трейлер

"Ще один раз" / One More Time

Дата прем’єри: 21 квітня

На сорокаріччя Амелія загадує заповітне бажання – повернутися у 2002 рік, коли їй було 18. Вона швидко розчаровується, адже має знову і знову проживати один день.

"Ще один раз": дивіться трейлер