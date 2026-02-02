Укр Рус
2 лютого, 12:12
Де зараз легендарна українська акторка Ада Роговцева, яка зіграла у фільмі "Ну мам"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Ада Роговцева, 88-річна українська акторка, продовжує виступати в театрі та зніматися в фільмах, зокрема у "Ну мам!" та "Кава з кардамоном. Сила землі".
  • Вона активно підтримує українських військових, закликаючи глядачів донатити.

Ада Роговцева є однією з найпопулярніших українських акторок. Попри те, що акторці вже 88 років, вона досі виходить на сцену театру та знімається в українських фільмах і серіалах.

Однією з її найновіших стрічок, яку наразі можна побачити в українських кінотеатрах, є фільм "Ну мам!". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Ада Роговцева та чим займається.

Чим зараз займається Ада Роговцева?

Ада Роговцева – українська акторка, яка на своєму життєвому шляху вже пережила чимало випробувань і труднощів. 

Однак сьогодні, навіть попри поважний вік, вона досі знаходить сили дарувати українському глядачеві свою любов і творчість. Акторка продовжує виходити на сцену театру та зніматися в українських фільмах і серіалах. 

Зокрема, нещодавно глядачі побачили Аду Роговцеву у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Акторці довелося одягати вишуканий, але складний костюм, проте це не завадило їй зіграти свою роль просто приголомшливо.

Крім того, Роговцева знялася в українському повнометражному сімейному комедійному фільмі "Ну мам!", який варто подивитися кожному. 

"Ну мам!": дивіться онлайн трейлер фільму

Ада Роговцева є однією з тих акторок, які чітко й гучно говорять про свою громадянську позицію. Вона часто закликає людей донатити, а в моменти, коли глядачі могли б обдаровувати її квітами, просить замість цього підтримувати наших військових фінансово.

Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську!
писала акторка в своєму інстаграмі.

Що варто знати про Аду Роговцеву?

  • Ада Роговцева – одна з найшанованіших українських акторок.
  • Вона знялася у понад 30 фільмах і серіалах, а також упродовж багатьох років грає в Національному драматичному театрі імені Лесі Українки.
  • За своє творче життя Ада Роговцева здобула величезне визнання від українських глядачів і кінокритиків.
  • Зокрема, вона стала народною артисткою СРСР, а у 2007 році отримала почесну нагороду Героя України.
  • Крім того, акторка є лауреаткою Шевченківської національної премії та багатьох інших державних і творчих нагород.