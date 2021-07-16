Завжди різна, але завжди найкраща: добірка фільмів з Адою Роговцевою

Українська акторка театру та кіно вже десятки років поспіль вражає шанувальників своїми унікальними перевтіленнями. Здається, що талант Ади Роговцевої житиме вічно. Редакція Кіно 24 обрала яскраві образи з величезної фільмографії акторки.

Різноманітна фільмографія Ади Роговцевої не припиняє поповнуватись новими картинами, адже акторка продовжує зніматись у нових фільмах молодих режисерів. Зокрема, скоро українські глядачі побачать квест-комедію з Адою Роговцевою від DZIDZIO.

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Яскраві кінообрази Ади Роговцевої

1. Салют, Маріє!

Рік: 1971

Роль Марії принесла актрисі Аді Роговцевій широку популярність і премію за кращу жіночу роль на Московському кінофестивалі 1971 року.

За опитуванням журналу "Радянський екран" акторка була визнана кращою актрисою 1971 року. Сюжет фільму розповідає про Марію (Ада Роговцева), яка у свої 16 років стає підпільницею-революціонеркою. У грізному 1919 році, проводячи агітацію серед моряків флоту інтервентів, героїня знайомиться з іспанським матросом Пабло. Розлучившись, вони зустрічаються тільки через кілька років. Пабло і Марія їдуть до Іспанії на нелегальну роботу.



Ада Роговцева у ролі Марії / Скриншот з фільму Кіноріум

2. Летючий корабель

РІк: 1960

ФІльм знятий за мотивами української народної казки. У понаддніпровському краї жив силач Котигорошко з сестричкою Оленкою. Страшний Змій украв Оленку і забрав до свого зміїного царства. Вільні запорожці викували меч, дали живої води і проводили Котигорошка в далеку дорогу. На летючому кораблі прилетів він в зміїне царство, переміг Змія, оживив сестричку, звільнив усіх невільників і повернувся в рідні краї.



Ада Роговцева в ролі Оленки / Скриншот з фільму Кіноріум

3. Казка про старого мельника

Рік: 2020

Ада Роговцева виконує роль матері майбутнього героя Адама. Історія розповідає про те, як Адам повертається з битви і виявляє рідне місто в полоні чорних сил. Чорна сила хоче поневолити людей і намагається зруйнувати все хороше, що є на землі. Люди, звірі, рослини, все, що уособлює добро, об'єднується, щоб перемогти зло!

"Казка про старого мельника" 2020: дивіться трейлер онлайн

4. 11 дітей з Моршина

Рік:2019

Всім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий рідкісним металом - осмієм. У бажанні заробити легкі гроші, Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти цінним об'єктом. Все б нічого, якби на її шляху не з'явилися 11 дітей з Моршина. І вони влаштують красивою злочинниці веселе життя. Ада Роговцева виконує роль директорки музею.

"11 дітей з Моршина" 2019: дивіться трейлер онлайн

5. Перші ластівки

Рік: 2020

Ада Роговцева виконала роль Надії Іванівни у популярному молодіжному серіалі-антології "Перші ластівки". Сюжет серіалу розповідає про проблеми, з якими стикаються школярі та їхнє оточення в підлітковому віці.

"Перші ластівки" 2020: дивіться анонс серіалу

6. Віддана

Рік: 2020

За романом "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович. Події фільму починаються в Станіславі (нині Івано-Франківськ) у другій половині 19 століття. Доктор Ангер втрачає в пожежі дружину, але рятує двох дівчат – рідну дочку Аделю і дочку домашніх робочих Стефанію. Доктор вирішує виховувати їх разом. Проходить 25 років. Дівчата виросли і все ще нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. І вони досі не розуміють, хто вони один одному: сестри і подруги або служниця і господиня. Ада Роговцева виконала епізодичну роль княгині у фільмі на світському обіді. Але яскрава поява актриси не залишить ваше серце після перегляду.

"ВІддана" 2020: дивіться трейлер фільму