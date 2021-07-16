Завжди різна, але завжди найкраща: добірка фільмів з Адою Роговцевою
Джерело:24 канал
Українська акторка театру та кіно вже десятки років поспіль вражає шанувальників своїми унікальними перевтіленнями. Здається, що талант Ади Роговцевої житиме вічно. Редакція Кіно 24 обрала яскраві образи з величезної фільмографії акторки.
Різноманітна фільмографія Ади Роговцевої не припиняє поповнуватись новими картинами, адже акторка продовжує зніматись у нових фільмах молодих режисерів. Зокрема, скоро українські глядачі побачать квест-комедію з Адою Роговцевою від DZIDZIO.
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Яскраві кінообрази Ади Роговцевої
1. Салют, Маріє!
Рік: 1971
Роль Марії принесла актрисі Аді Роговцевій широку популярність і премію за кращу жіночу роль на Московському кінофестивалі 1971 року.
За опитуванням журналу "Радянський екран" акторка була визнана кращою актрисою 1971 року. Сюжет фільму розповідає про Марію (Ада Роговцева), яка у свої 16 років стає підпільницею-революціонеркою. У грізному 1919 році, проводячи агітацію серед моряків флоту інтервентів, героїня знайомиться з іспанським матросом Пабло. Розлучившись, вони зустрічаються тільки через кілька років. Пабло і Марія їдуть до Іспанії на нелегальну роботу.
Ада Роговцева у ролі Марії / Скриншот з фільму Кіноріум
2. Летючий корабель
РІк: 1960
ФІльм знятий за мотивами української народної казки. У понаддніпровському краї жив силач Котигорошко з сестричкою Оленкою. Страшний Змій украв Оленку і забрав до свого зміїного царства. Вільні запорожці викували меч, дали живої води і проводили Котигорошка в далеку дорогу. На летючому кораблі прилетів він в зміїне царство, переміг Змія, оживив сестричку, звільнив усіх невільників і повернувся в рідні краї.
Ада Роговцева в ролі Оленки / Скриншот з фільму Кіноріум
3. Казка про старого мельника
Рік: 2020
Ада Роговцева виконує роль матері майбутнього героя Адама. Історія розповідає про те, як Адам повертається з битви і виявляє рідне місто в полоні чорних сил. Чорна сила хоче поневолити людей і намагається зруйнувати все хороше, що є на землі. Люди, звірі, рослини, все, що уособлює добро, об'єднується, щоб перемогти зло!
"Казка про старого мельника" 2020: дивіться трейлер онлайн
4. 11 дітей з Моршина
Рік:2019
Всім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий рідкісним металом - осмієм. У бажанні заробити легкі гроші, Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти цінним об'єктом. Все б нічого, якби на її шляху не з'явилися 11 дітей з Моршина. І вони влаштують красивою злочинниці веселе життя. Ада Роговцева виконує роль директорки музею.
"11 дітей з Моршина" 2019: дивіться трейлер онлайн
5. Перші ластівки
Рік: 2020
Ада Роговцева виконала роль Надії Іванівни у популярному молодіжному серіалі-антології "Перші ластівки". Сюжет серіалу розповідає про проблеми, з якими стикаються школярі та їхнє оточення в підлітковому віці.
"Перші ластівки" 2020: дивіться анонс серіалу
6. Віддана
Рік: 2020
За романом "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович. Події фільму починаються в Станіславі (нині Івано-Франківськ) у другій половині 19 століття. Доктор Ангер втрачає в пожежі дружину, але рятує двох дівчат – рідну дочку Аделю і дочку домашніх робочих Стефанію. Доктор вирішує виховувати їх разом. Проходить 25 років. Дівчата виросли і все ще нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. І вони досі не розуміють, хто вони один одному: сестри і подруги або служниця і господиня. Ада Роговцева виконала епізодичну роль княгині у фільмі на світському обіді. Але яскрава поява актриси не залишить ваше серце після перегляду.
"ВІддана" 2020: дивіться трейлер фільму