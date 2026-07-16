Як живе Ада Роговцева, яка втратила сина через онкологію

Ада Роговцева – видатна українська акторка, яка має звання Героя України. Сьогодні, 16 липня, знаменитість відзначає 89-й день народження. З приводу цієї дати жінка навіть поділилась власними роздумами у соцмережах.

Та спершу коротко розкажемо про життя Ади, яка майже все своє життя провела на сцені театру та кіно, пише 24 Канал.

Як зараз живе Ада Роговцева

Попри свій поважний вік, акторка продовжує працювати, а також веде соцмережі. Переддень свого дня народження знаменитість опублікувала допис, де зазначила, що 89 – дивні якісь цифри.

В останній період жінка проводить час у селі, збираючи ягоди для своїх улюблених онуків на компоти та пироги. Однак свій солідний день вона відсвяткує на сцені. Ада робить так майже завжди.

Дякую Богові, що дає сили виходити на сцену, до людей, як робила це з 19-ти років, за три дні – вже 70 років. Останні роки в Жовтневому на сцені зустрічаю день народження з колегами та глядачами. Цьогоріч гратимемо "Будьте як вдома",

– підсумувала зірка.

Ада Роговцева про день народження / Скриншот з інстаграму

Свого часу Роговцева була заміжня за Костянтина Степанкова, однак чоловік помер у 2004 році. Він також був актором театру і кіно. У подружжя народилось двоє дітей – син Костянтин і донька Катерина.

У 2012 році життя акторки змінилось докорінно. Помер її єдиний син. Чоловік захворів на рак печінки, однак про недугу дізнались занадто пізно. Син Роговцевої просто "згорів" за чотири місяці.

Ада розповідала, що Костянтин дуже цікавився темою Чорнобиля та отримав чималу дозу радіації із "зони відчуження".

Ада Роговцева з сином / Фото з інстаграму акторки

Катерина ж відома акторка, режисерка та Заслужений діяч мистецтв України.

Ада Роговцева з донькою Катериною / Фото з інстаграму акторки

Від так, акторка поєднує кар'єру та домашні клопоти у селі. Її майстерність, жага до роботи і любов до України настільки великі, що саме це надихає інших. Роговцева неодноразово їздила з виступами на фронт до військових, активно підтримує ініціативи щодо ЗСУ, а також у 2022 році очолила раду фонду "Ми переможемо".

Фільмографія Ади Роговцевої

"Лісова пісня";

"Салют, Маріє!";

"Вічний поклик";

"Сага";

"Летючий корабель";

"Камінний господар";

"Дев'ять життів Нестора Махна";

"Зимовий роман";

"Де гроші?"

"11 дітей з Моршина" та багато інших.

Нещодавно ми згадували про ще одного українського актора – Марка Дробота, який зіграв у серіалі "Кріпосна".