Ада Роговцева опублікувала рідкісне фото із єдиним сином, який помер

12 лютого 2024, 13:52
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Джерело:

Ада Роговцева

Акторка Ада Роговцева поділилася на своїй сторінці в інстаграмі рідкісним архівним фото разом зі своїм сином Костянтином Степанковим, який помер у 2012 році після тривалої боротьби з раком.

Вона опублікувала чорно-білий знімок у день народження сина, 11 лютого. У цей день Костянтину виповнилося б 62 роки.

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Ада Роговцева опублікувала фото з сином

Єдиний син Ади Роговцевої, Костянтин Степанков, помер 1 липня 2012 року на 50-му році життя внаслідок онкологічного захворювання. Він займався театральною та кінорежисурою, працював у Міжнародній академії екології й брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Син,
– коротко підписала фото Роговцева.

Ада Роговцева розчулила своїх прихильників

Підписники акторки написати співчутливі та зворушливі коментарі. Серед них люди, які особисто знали Костянтина Степанкова та ті, хто зовсім з ним незнайомий. Ось, що пишуть люди:

  • "Обійми родині. Невимовний жаль. Досі не можу збагнути та прийняти його смерть. Костик приходить до мене уві сні."
  • "Світла пам'ять Кості, нехай спочиває у мирі з Богом"
  • "Вічна і світла пам'ять Вашому сину, дорога наша Адо..."
  • "Вічна і світла пам'ять Вашому синочку. Вам терпіння, Божої ласки, миру і добра!"
Автор: Ольга Паньків