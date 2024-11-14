Донька легендарної Ади Роговцевої налякала станом здоров'я мами: "Тиждень тому була в лікарні"

Катерина Степанкова, донька відомої акторки театру та кіно Ади Роговцевої, чесно поділилася інформацією про стан здоров'я своєї матері. У зворушливому дописі, опублікованому в соціальних мережах, вона розповіла про останні новини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Катерину Степанкову. Цей щемливий допис викликав хвилю тепла серед підписників і тих, хто слідкує за життям знаменитої акторки.

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Катерина Степанкова про стан здоров'я Ади Роговцевої

Катерина Степанкова, донька відомої акторки театру та кіно Ади Роговцевої, поділилася емоційним та чесним дописом про стан здоров’я своєї матері. У своїй публікації вона зізналася, що нещодавно стала свідком справжнього дива, спостерігаючи, як її мати знову повернулася на сцену, попри всі труднощі, з якими їй доводиться боротися.

Сьогодні знову я бачила диво. Мама. Я дивилася на сцену і – вже вкотре – не вірила своїм очам, що можливо так опановувати себе попри… попри… попри багато-багато різних чинників!,

– написала Степанкова

Катерина також розповіла, що лише тиждень тому Ада Роговцева перебувала в лікарні, і її стан був критичним. Через серйозні проблеми зі здоров'ям довелося скасувати та перенести дві вистави, що стало великим випробуванням для акторки.

Тиждень тому мама була в лікарні. Було тяжко. Відміна та перенесення двох вистав. Неможливість відвідати "Землю Поетів". Мамин відчай через відміну. І абсолютна непевність щодо подальших вистав і термінів одужання. Безмежно вдячна Борису Михайловичу Тодурову та Центру Серця за те, що – вже стільки разів і знову! – рятуєте і повертаєте на сцену мою маму,

– зазначила Катерина.



Ада Роговцева з донькою / Фото Катерина Степанкова

12 листопада Ада Роговцева виступила на сцені в першу після відновлення виїзну виставу "Будьте, як вдома". Катерина, яка була присутня за лаштунками, знову була вражена силою волі своєї матері.

"І вкотре дивувалася маминій волі, її унікальній здатності переламувати себе в сценічній роботі, долати власне знесилення заради служіння", – написала вона.

На завершення Катерина висловила подяку не лише медичним працівникам та команді вистави, а й за те, що має можливість називати Аду Роговцеву своєю матір'ю.