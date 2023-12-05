Він – людина слова, – Ада Роговцева у зворушливій публікації подякувала Валерію Залужному

Українська акторка, Ада Роговцева, присвятила щемливий пост Головнокомандувачу ЗСУ, Валерію Залужному. Вона подякувала генералу за все, що він робить для України у такий складний час.

Публікацію Роговцева зробила у своєму інстаграмі. Читайте, що написала акторка про Валерія Федоровича Залужного та їхнє особисте спілкування.

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Ада Роговцева про Валерія Залужного

Українська акторка зізналась, що була особисто знайома з Валерієм Федоровичем ще до того, як про нього дізнався увесь світ.

Найперше, що я дізналася про Валерія Федоровича, що він – людина слова. Саме його зусиллями Дмитро Коцюбайло, легендарний командир 1-ої Штурмової Роти ДУК, отримав звання Героя України ще до того, як його підрозділ увійшов до лав ЗСУ,

– поділилась Ада Роговцева.

Окрім того, Ада Роговцева розказала, що ще з 2014 року у її оточенні було багато знайомих, які потрапили у підрозділи, якими командував Валерій Залужний, з їхніх розповідей вона дізналась дуже багато про Головнокомандувача ЗСУ і ніхто не сказав поганого у сторону генерала.

З їхніх розповідей я впевнилася в тому, що побачила сама: високоосвічений, професійний, людяний, сміливий, цілковито відданий військовій справі, вірний Україні. Залужний став уособленням свого війська і свого часу,

– розповіла акторка.

Валерій Залужний – подарунок долі для українців

Ада Роговцева сказала, що українцям неабияк пощастило мати на чолі війська саме Залужного у цей складний для України час. Акторка вважає, що невідомо, чи Україна вистояла б у час таких важких випробувань, якщо б військом не керував Валерій Федорович.

Він займається справою свого життя і досягнув у ній світового визнання, зупинивши російську армію, наче сама доля готувала його на порятунок Україні в часи найтяжчих випробувань. Нам пощастило мати Залужного на чолі війська в цей історичний час. Беззаперечний авторитет генерала серед військових є одним із стовпів нашого спротиву та стійкості,

– підсумувала Ада Роговцева.

Українці підтримали кожне слово акторки, написавши коментарі під публікацією: