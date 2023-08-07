"Є в*родки, як Міхалков": Роговцева "пройшлася" по росіянах, які підтримують злочини Путіна
Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева поділилася, що думає про росіян, які підтримують криваві злочини під час війни Росії проти України. До того ж вона сказала, чи зможуть українці пробачити росіянам.
Ада Роговцева нещодавно відсвяткувала своє 86-річчя та отримала чимало теплих привітань від українців. Актриса сказала, що почувається щасливою після цього, а також в інтерв’ю з ведучим ток-шоу "Говорить вся країна" Олексієм Сухановим, вона зізналася, що нарешті почувається українкою.
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Під час розмови Роговцева відповіла на питання, чи зможуть українці коли пробачити росіянам. За її словами, це стане можливим через декілька поколінь, з вихованням, каяттям росіян і розплатою. "Всі вони мають пройти ці етапи. Раніше Україна не пробачала, а терпіла. Як нація, на превеликий жаль, ми ж тільки починаємо все усвідомлювати", – висловилася вона.
Народна артистка України зазначила, що я тільки зараз починає усвідомлювати по-справжньому, що є українкою. "Я була під радянською владою, під впливом, під дурістю якихось уже сучасних наших течій. Комусь одному повірила. А я ж не одна така, і тим більше, що я все-таки думаюча, але я попала", – прокоментувала Ада Миколаївна.
Ада Роговцева про росіян, які підтримують режим Кремля
Легенда українського кіно зазначила й про росіян, які підтримують режим Кремля та війну проти України. "Вони підкладаються під всі ці системи й схеми. Є в*родки, як Микита Міхалков. Покійний Табаков, я скажу, чому на це йшов. Боягузтво. Він керував великим театром і не одним, а кількома. Це ж був концерн такий, студії та все. Якби він пішов проти, втратив би все".
Так само Чулпан Хаматова. Вона мала фонд і заради нього йшла на це (співпрацю з російським режимом – 24 Канал). Це все вже боягузтво й інші пакості, які в людині проявляються,
– сказала актриса.