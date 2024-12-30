Легендарна Ада Роговцева показала нові фото зі зйомок другого сезону "Кави з кардамоном"

Легендарна українська акторка Ада Роговцева продовжує зніматися та грати на сцені, попри те, що її стан здоров'я нещодавно погіршився. Недавно стало відомо, що вона потрапила до лікарні.

Але вже зараз акторка поділилася новими фото зі знімального майданчика. Це викликає захоплення та підтримку серед її шанувальників.

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Ада Роговцева показала фото зі знімального майданчика

Ада Роговцева зіграє важливу роль у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном". Вона втілить образ герцогині, матері головного героя. У цьому сезоні її партнерами по знімальному майданчику стануть не тільки досвідчені актори, а й молода зірка Олена Лавренюк, яка грає головну героїню.

Олена вже поділилася фотографіями з Адою Миколаївною, підкреслюючи їх професійну співпрацю та теплі стосунки на майданчику.



Олена Лавренюк та Ада Роговцева / Скриншот зі сторіс

У новому сезоні до команди приєднався Тарас Цимбалюк, який зіграє роль брата головної героїні Анни.

Новий сезон отримав назву "Сила землі" та знімається за підтримки телеканалу СТБ і компанії Solar Media Entertainment. У проєкті також з'являться зірки, знайомі глядачам за іншими великими ролями: Олексій Гнатковський, зірка фільму "Довбуш", а також Олександр Кобзар, відомий за роллю у стрічці "Поводир".

Прем'єра другого сезону "Кави з кардамоном" відбудеться на СТБ у 2025 році, і глядачі вже з нетерпінням чекають на продовження цієї історії.