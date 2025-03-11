Доводить до сліз: Ада Роговцева знялася у зворушливому кліпі воїна ЗСУ, який розчулив мережу

Легендарна українська акторка Ада Роговцева приєдналася до створення зворушливого кліпу на пісню "Пам'ять", яку написав Костянтин Духновський, боєць 47-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Цей кліп було знято за підтримки Культурних Сил України.

Через пісню захисник прагне донести важливу ідею: сила на боротьбу навіть у найтемніші часи виходить саме з того, що ми зберігаємо пам'ять про своє минуле. Такий потужний посил глибоко відгукнувся в серці Ади Роговцевої. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Cultural Forces Music.

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Ада Роговцева знялася у зворушливому кліпі воїна ЗСУ: подробиці

Творці кліпу майстерно поєднали кадри, що охоплюють різні етапи українського спротиву, створюючи таким чином сильний візуальний наратив про незламність і боротьбу нашого народу. Відео містить архівні зображення і кадри, що символізують як минулі важкі часи, так і сучасну боротьбу українців за свою свободу і незалежність. Цей ефект дозволяє глядачеві відчути безперервність боротьби та значущість кожного етапу в історії.

Знімання кліпу проходили в дуже символічному місці – Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Це місце, що зберігає пам'ять про найтрагічніші та водночас найгероїчніші сторінки історії України, стало ідеальним фоном для передачі глибоких емоцій та патріотичних настроїв.

Я 1937 року народження. Я пам'ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна. Я пам'ятаю тих, хто загинув; тих, хто постраждав. І якби я не пам'ятала, я б не була переповнена такою ніжністю і любов'ю. І вдячністю. За те, що вони відстояли наше життя. А тепер уже мої друзі, молоді люди – віддають життя в цій війні,

– каже Ада Роговцева.

Акторка активно підтримує наших бійців сьогодні. Вона організовує збори та просить прихильників, аби не приносили їй квіти на вистави. Для Роговцевої буде цінніше знати, що люди задонатять на потреби ЗСУ.

"Пам'ять": дивіться кліп онлайн

Окрім акторки, у кліпі також знялися військовий Сергій "Волина" Волинський, Миколай Сєрга, письменник Остап Українець та учасники руху FREE AZOV. Сєрга зазначив, що такими проєктами, як кліп "Пам'ять", привертається увага до талановитих хлопців і дівчат, які в цей час пишуть новітню історію України, створюють її культуру і закарбовують у пам'яті те, що робить націю непереможною.

Він підкреслив, що для нього є честю допомагати таким воїнам, як Костянтин, реалізувати свій талант і доносити думки та почуття військових до всього народу.