Помста, травма і Сальма Хаєк: Анджеліна Джолі показала трейлер її нового фільму

Акторка зняла новий фільм "Без крові" – і в ньому Сальма Гаєк вирушає у багаторічну подорож помсти. Трейлер стрічки вже презентували, а в кіно вона вийде 18 вересня 2026 року.

Як повідомляє justjared, у центрі сюжету – Ніна, героїня Сальми Гаєк, яка після жорстокого вбивства своєї родини роками виношує план помсти. Її історія розгортається після невизначеного воєнного конфлікту, а головними темами стають травма, пам'ять, помста та спроба зрештою навчитися жити далі.

"Без крові": дивитись трейлер

Звучить непросто. І саме тому Гаєк спочатку взагалі не хотіла грати Ніну. Акторка зізналася, що не хотіла знову занурюватися в настільки важкий емоційний стан і переживати чужий біль тижнями на знімальному майданчику. За її словами, в ролі фактично немає де сховатися – персонаж потрібно проживати постійно, буквально щогодини.

Анджеліна Джолі, однак, не здалася. Після численних довгих розмов їй таки вдалося переконати подругу погодитися.

"Без крові" став шостим режисерським фільмом Джолі та її першою режисерською роботою після "Спочатку вони вбили мого батька" 2017 року. Сценарій вона також написала сама, адаптувавши роман Алессандро Барікко.

У фільмі разом із Гаєк знявся Деміан Бічір, який грає Тіто – чоловіка, з яким Ніна роками пов'язана непростими стосунками та історією помсти.

"Без крові" вийде в кінотеатрах 18 вересня 2026 року.

А тим часом вийшов трейлер нового серіалу з Флоренс П’ю – "На схід від Едему". Netflix екранізував класику Джона Стейнбека, а сама П’ю зіграла одну з головних ролей.



