Син Джуда Лоу зіграв головну роль у фільмі "Афера Олівера Твіста": захопливий трейлер

Кримінальний екшн "Афера Олівера Твіста" презентують у кінотеатрах України 18 лютого 2021 року. Наразі у мережі опублікували захопливий трейлер, у якому можна побачити 23-річного сина Джуда Лоу Раффа.

Джерело: 24 канал

Режисером стрічки "Афера Олівера Твіста" виступив Мартін Овен. Йому вдалось запросити до зйомок топових і перспективних акторів Голлівуду, які бездоганно втілили на екрани кримінальну історію. Поки до прем'єри фільму залишається менше місяця, пропонуємо ознайомитись із цією новинкою кіно.

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"Афера Олівера Твіста": сюжет

Всім добре відома книга Чарльза Діккенса "Пригоди Олівера Твіста". Саме вона стала джерелом натхнення для створення видовищного екшну, фрагменти якого вже показали у трейлері.

За сюжетом, молодий і талановитий художник розважається у Лондоні тим, що малює свої роботи там, де їх точно помітять. Випадково його творчість зацікавлює банду, яка планує зухвале пограбування. Головний герой долучається до злодіїв та розробляє з ними хитрий план, як поцупити одну з найдорожчих картин світу та при цьому не померти.

"Афера Олівера Твіста": дивіться трейлер

Актори стрічки

Не меншу цікавість викликає і акторський склад "Афери Олівера Твіста". Головні ролі тут отримали:

Рафф Лоу

Ріта Ора

Майкл Кейн

Ліна Гіді

Ноель Кларк та інші

Цікаво, що ці зйомки розпалили почуття у виконавців головних ролей – Раффа Лоу та Ріти Ори. Однак пара не довго зустрічалась та всього за кілька тижнів роману оголосила про розрив.



Ріта Ора і Рафф Лоу на зйомках фільму / Фото Hello Magazine