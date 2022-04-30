У суботу, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. Українські актори Ахтем Сеітаблаєв і Олексій Тритенко, які боронять Україну в лавах ТрО, привітали їх зі святом танцем.

Актори весело станцювали під пісню Stefania гурту Kalush Orchestra. Відео з танцем вони опублікували у своїх соцмережах.

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До Дня прикордонника: Ахтем Сеітаблаєв і Олексій Тритенко станцювали під пісню Stefania гурту Kalush Orchestra

З Днем українського прикордонника! Вітаємо та дякуємо всім, хто першим зустрічає ворога,

– написав в інстаграмі Ахтем Сеітаблаєв.

Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв завершив зйомки воєнної драми "Мирний-21", де зіграв Олексій Тритенко. Вона розповідає про Луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну.

Фільм заснований на реальних подіях, які розгорнулися на Сході України у червні 2014 року. "Мирний-21" – сторінка з історії про героїчний спротив українських прикордонників, які відзначають професійне свято, День прикордонника України, 30 квітня.