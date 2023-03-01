"Я став жорсткішим": Ахтем Сеітаблаєв зізнався, як його змінив рік війни

Зараз за наказом командувача ТрО Збройних Сил України Ахтем Сеітаблаєв призначений керівником творчого колективу. Він знімає документальний фільм та фіксує воєнні злочини Росії.

В інтерв’ю 24 Каналу режисер та захисник України розповів, як змінився за час повномасштабного вторгнення та про обов’язки на службі.

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Які основні обов'язки Ахтема Сеітаблаєва зараз на службі

Зараз за наказом командувача ТрО Збройних Сил України він призначений керівником творчого колективу.

Нашим завданням є фіксування злочинів, а також зйомки документального серіалу про всі сили ТрО. Першу серію вже відзняли, Це паралельно з художніми стрічками, які тим або іншим засобом, сюжетом об'єднані з ТрО,

– повідомив Ахтем.

Як змінив режисера останній рік повномасштабної війни

Сеітаблаєв запевнив, що став жорсткішим та більш нетерплячим. "Я дуже сподіваюсь, що нарешті не буду знімати кіно про війну. Зараз ще два зніму (сміється – 24 Канал). Насправді я перестав відчувати комплекси якісь з цього приводу. Можливо, так потрібно, щоб я саме зараз знімав це кіно. Ще більше почав любити життя. У всіх його проявах", – сказав він.

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Про фільм "Мирний-21"

Фільм був знятий у 2021 році. Через те, що у перші дні повномасштабного вторгнення Ахтем Сеітаблаєв долучився до лав тероборони Києва, ми запитали, чи хотів би режисер зараз щось змінити у фільмі. Сеітаблаєв сказав: "Я все-таки не перший рік знімаю військове кіно. Скажу банальну річ: кіно – це кіно, а життя – це життя. Звичайно, воно відрізняється. Не можу сказати, що в чомусь розчарувався, просто на деякі речі почав дивитися реалістичніше, без романтизму".

Те, що стосується самої стрічки – не думаю. Хоча, знаєте як буває? Дивлюсь одного дня свій фільм і думаю: "Актори не так грають, я щось не додумав". А наступного дня дивлюсь: "О, сьогодні непогано грають, зібралися" (сміється – 24 Канал). Можна дивитися на свою стрічку з різних боків. Не може бути так, що щось повторюється,

– сказав він.

"Мирний-21": дивіться трейлер фільму онлайн