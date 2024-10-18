За традицією, – Ахтем Сеітаблаєв показав середній палець біля консульства Росії

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв показався у Страсбурзі. Проходячи повз консульство Росії, він показав будівлі промовистий жест.

Режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв перебуває у відрядженні. Він завітав до Франції у рамках своєї поїздки та поділився новими фото на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чи готовий одружуватися, і розповів, чи пишуть йому прихильниці

Ахтем Сеітаблаєв показав, що побував у Страсбурзі, де проходив повз будівлю консульства Росії. На його тлі режисер зробив промовисте фото та показав середній палець.

Ну і за традицією відрядження у Страсбург,

– підписав знімок Ахтем Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв у Страсбурзі / Фото з інстаграму режисера

Ця світлина викликала бурхливу реакцію мережі. Підписники пишуть, що по жесту Ахтема одразу впізнали, що за будівля позаду нього.