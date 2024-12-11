Святкує 52-річчя: де зараз творець культових фільмів і військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв

Відомий український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв зіграв у десятках фільмів та став режисером культових стрічок, що розповідають про рідний для нього Крим. Чітка позиція Сеітаблаєва проявлялась з 2014 року не тільки у заявах, але й у творчості та діях.

Сьогодні, 11 грудня, Ахтем Сеітаблаєв святкує день народження – йому виповнилося 52 роки. З цієї нагоди 24 Канал нагадує, чим актор займається зараз та де він перебуває.

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Де зараз Ахтем Сеітаблаєв

Ще на початку повномасштабного вторгнення Ахтем Сеітаблаєв долучився до територіальної оборони. Останні півтора року військовий проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, він є художнім керівником підрозділу "ТРО Медіа".

На своїй посаді Ахтем Сеітаблаєв з командою займається документалістикою, аналітикою, культурними й освітніми програмами, створенням фільмів. Підрозділ їздить як на лінію зіткнення, так і у відрядження за кордон, щоб показувати іноземцям реалії війни. Як військовослужбовець він отримує зарплатню – 21 тисячу гривень.

Також Ахтем Сеітаблаєв викладає і консультує, грає у театральних виставах та продовжує розповідати й поширювати кримськотатарську культуру й традиції.

Особисте життя Ахтема Сеітаблаєва

Минулого року режисер освідчився у коханні Мар'яні Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років. Однак у липні він зізнався, що ці стосунки завершилися. Зараз актор відпустив почуття і не проти впустити у своє серце нове кохання. В одному з нових інтерв'ю Ахтем відповів на запитання, чи готовий до нових відносин.

Я сподіваюся, що так. Щастя – це твоє особисте. Я не хочу говорити категорично. Якщо буде настрій, то так. Це ж моє життя,

– коментував Ахтем Сеітаблаєв.

Від попередніх стосунків актор виховує дітей. Донька Назли проживає у Бельгії, вона стала мамою, тоді як Ахтем – дідусем. Син Селім перебуває у Криму, однак зірковий батько старається підтримувати зв'язок з нащадком. З молодшою донькою Сафіє Ахтемові не вдалося налагодити спілкування.