Кількість показів вражає: Сеітаблаєв назвав позитивні тенденції українського кіно

Український актор та режисер кримського походження Ахтем Сеітаблаєв поділився своїми думками щодо перспектив українського кінематографа. Актор назвав основні причини, чому потрібно створювати своє кіно.

Ахтем Сейтаблаєв також розповідав про те, чи на часі зараз мистецтво. Читайте в матеріалі, яку кількість показів вдалося здійснити йому та команді за один рік та про що це свідчить.

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Ахтем Сейтаблаєв про перспективи українського кіно

Актор сказав, що попри повномасштабну війну в Україні, українські глядачі почали більше споживати українського кіноконтенту. Люди, тим самим, вкладають свої гроші в економіку.

Я недарма кажу про бокс офіси українських стрічок. Або анімаційних стрічок. Ну, подивіться, за відчутністю навіть тих 600 кінозалів, коли залишилось біля 200, грошей, за які український глядач купив квитки на ту ж "Мавку" або "Довбуша", 68 000 000, якщо я не помиляюсь,

– сказав Ахтем.

Це свідчить про те, що є зацікавленість українських глядачів у своєму українському кіно і це найголовніше, як вважає Сейтаблаєв.

Ахтем Сейтаблаєв поділився, що він має за честь бути одним із членів проєкту "Кіно заради перемоги". Тому український актор підрахував, що за рік їм вдалося підрахувати 1563 покази.

Кількість людей, які передивилися зараз українське кіно – зашкалює. За рік ми з командою "Кіно заради перемоги" зробили 1563 покази. Всього за рік...

– зазначив Ахтем.

Це були селища, лікарні, військові частини, міста і містечка, всюди, де є можливість фізично реалізувати перегляд.

Ахтем Сейтаблаєв назвав основні причини важливості створення українських фільмів

Актор вважає, що найосновнішою причиною, чому потрібно створювати українське кіно – є те, що нарешті український глядач зацікавлений у своєму продукті. Він зазначив, що маніпулювати тим, що зараз війна – некоректно, але не створювати своїх фільмів – також недоречно, бо це на часі, як ніколи.

Ставити питання вибору: дрони або кіно – теж некоректно. Звичайно, що дрони,

– сказав актор.

Однак, тими ж самими переглядами українських фільмів, глядач забезпечує українській армії зброю, адже економіка працює.

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Держава отримуючи гроші від перегляду українського кіно, запускає знову ці гроші в економіку,

– зазначив Сейтаблаєв.

Тож створення українського продукту, зокрема сьогодні, є надзвичайно важливим для України та глядачів, які відвідують кінотеатри, платять за квитки та люблять українські фільми.