5 українських фільмів можуть отримати Оскар-2025: кіноакадемія представила список номінантів
Американська кіноакадемія оголосила лонглист номінантів на одну з найпрестижніших премій у світі кіно – Оскар-2025. Це важлива подія для кінематографістів, адже лонглист містить найкращі фільми, які мають шанс на здобуття цієї нагороди в різних категоріях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Американську кіноакадемію. Українське кіно також представлено у цьому списку,
Рекомендуємо На Netflix вийшов один із найновіших українських серіалів: про яку стрічку йдеться
5 українських фільмів можуть отримати Оскар-2025: подробиці
П'ять українських стрічок потрапили до лонглиста у двох категоріях: "Міжнародний повнометражний фільм" та "Документальний повнометражний фільм". Це є важливим досягненням для української кінематографії, яка здобуває все більше міжнародного визнання.
Зокрема, до лонглиста потрапили наступні українські картини: "Мирні люди", "Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому", "Порцелянова війна", "Під вулканом", "Ля Палісіада".
Ці фільми мають великі шанси потрапити до шортлиста – списку тих фільмів, які згодом будуть номіновані на Оскар-2025. Шортлист буде оголошений 17 грудня, а самі номінанти на премію стануть відомі 17 січня.
Що відомо про фільми, які потрапили до лонглиста
- "Мирні люди" – фільм має великі шанси потрапити до шортлиста премії Оскар-2025 в категорії "Документальний повнометражний фільм". Це документальна стрічка, яка зібрала реальні розмови окупантів із їхніми близькими в Росії. Голоси "мирних" цивільних – матерів, дружин, друзів – розкривають не лише реальний стан на фронті, а й внутрішній світ людей, які підтримують агресію та насильство.
- "Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому" – фільм, який потрапив до лонглиста номінації "Документальний повнометражний фільм", був створений у результаті тісної співпраці українських і канадійських кінематографістів – режисерів, продюсерів та інших фахівців. Ця стрічка розповідає про одну з найбільших трагедій, яку переживають українські сім'ї в умовах війни – викрадення дітей російськими окупантами. Документується історія дітей, яких насильно забрали з рідних домівок, перевезли до Росії, де їх утримували в невідомості та розривали зв'язки з родиною. Але основною темою стрічки є не тільки жахливий процес викрадення, а й боротьба України за повернення цих дітей додому.
- "Порцелянова війна" – фільм, який має великі шанси потрапити до номінації "Документальний повнометражний фільм" на премії, був створений у результаті унікальної співпраці між американським режисером Бренданом Белломо та харківським кінематографістом Славою Леонтьєвим. Стрічка розповідає зворушливу та сильну історію трьох українських художників-керамістів — Слави, Ані та Андрія, які, попри жорстокі умови війни, прийняли рішення залишитися в рідному Харкові та боротися за своє місто та культуру.
- "Під вулканом" – фільм, який потрапив до лонглиста номінації "Міжнародний повнометражний фільм" на премії Оскар-2025, був створений польським режисером Даміаном Коцуром. Однак основна історія фокусується на українській родині, життя якої кардинально змінюється через початок повномасштабної війни в Україні. Дія фільму розгортається на острові Тенерифе, де українська родина проводить відпустку, насолоджуючись мирним і безтурботним часом. Однак усе змінюється в одну мить, коли на новинах вони дізнаються про російське вторгнення в Україну. За одну ніч, без попереджень і без можливості підготуватися, родина перетворюється з туристів на біженців.
- "Ля Палісіада" – картина режисера Філіпа Сотниченка потрапила до лонглиста категорії "Міжнародний повнометражний фільм" на премії Оскар-2025. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбулася 11 січня. Події фільму розгортаються в 1996 році, в період, коли в Україні ще не була скасована смертна кара. Це важливий історичний контекст, який визначає атмосферу картини, адже моральні та юридичні питання, пов'язані з покаранням за важкі злочини, стають ключовими в розвитку сюжету.