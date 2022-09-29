Ігор Скляр з фільму "Бережіть жінок", який знімали в Україні, воюватиме проти українців

Російський актор Ігор Скляр, який знявся у фільмі "Бережіть жінок" 1981 року, заявив, що воюватиме проти українців. Через декілька днів він відправиться на передову.

64-річний окупант-актор здобув шалену популярність через головну роль в українському фільмі "Бережіть жінок". Перед тим, як здійснювати геноцид українців, він відправиться нібито на навчання в ростов.

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Ігор Скляр воюватиме проти України

Про це путініст заявив російським пропагандистам.

У нас завантаження через три дні. Ешелони в ростов, екіпірування, потім місяць навчання і вперед на барикади,

– сказав він.

Чи був він добровольцем, чи покликали у військкомат – ми не знаємо. Але своє рішення він прийняв. І це не дивно, адже у 2015 роках він підтримав окупацію українських Донецької та Луганської областей, куди неодноразово приїжджав до окупантів. зазначимо, що путініст ніколи не вважав Україну незалежною державою, а називав новоросією.

Окрім "Бережіть жінок", актор знявся у таких радянських фільмах, що фільмувалися в Україні:

"Тільки в мюзик-холі";

"Подвиг Одеси";

"В'язень замку Іф";

"Імператор".



Кадр зі стрічки "Бережіть жінок" / Фото Кіноріум

Нещодавно, 27 вересня, про бажання воювати проти нескореного українського народу заявив рідний брат російського актора Антона Шагіна та каскадер Стас Румянцев. Антон добровільно пішов до війська, а Стас з’явився з повісткою у військкоматі, аби поповнити "другу армію світу".