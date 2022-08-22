Небезпека не минула, – актор "Снайпера" Павло Алдошин закликав українців бути пильними

Український актор Павло Алдошин, який зараз воює на фронті, звернувся до українців. Головний актор "Снайпера. Білий ворон" зазначив, що потрібно не бути байдужими, адже, небезпека ще не минула, а навпаки – на кордонах та окупованих територіях набагато більше російської техніки, аніж було 24 лютого.

Відзначимо, фільм з Павлом Алдошином у головній ролі "Снайпер. Білий ворон" вийде у кінотеатрах 24 серпня, в День Незалежності України. А поки актор розповів, що ворог продовжує вбивати українців, але ми сильніші за нього та обов’язково переможемо, якщо будемо пильними.

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Павло Алдошин звернувся до українців

"Вітаю, мої люди, – розпочав він. – Подумав, що кров і зруйнована техніка вам так набридли, що ви забили мою стрічку подорожами морями та відпочинками в горах. Добре. Життя продовжується, психіка не залізна, певно, так має бути".

Але головне, за словами актора пам’ятати, що "зараз там, де не бахкає (Європа) вже почали готуватися до зими, тому їм та Україна вже набридла більше, ніж вам новини з війни".

Тому важливо, щоб українцям не було по*уй. Щоб кожен українець був (принаймні зараз) борцем, а не пристосуванцем. Це важливо,

– написав він.

Алдошин закликав не нехтувати новинами про допомогу, або обмін полоненими: "Розповсюджуйте, долучайтеся. Полонені "Азовсталі" все ще живі й потребують голосу на весь світ. Не звикайте до цього мовчання".

Колиску безпеки актор назвав дуже оманливою, яка може кожної секунди обірватися, "якщо ми втрачаємо пильність".

Ворог дуже сильний, але ми сильніші. Він нам слово, ми йому десять,

– запевнив актор.

Павло зауважив, що зараз біля кордону і на окупованих територіях зосереджено набагато більше техніки ніж 24 лютого: "Небезпека не минула". "Та це вже агонія. Україна переможе", – продовжив він.

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Крим, Донбас – це Україна

Як повідомив Павло, зараз усі, хто на фронті й готується до ротації вірять, що Крим – це Україна. Донбас – це Україна, що так було і так буде. " І ми знайдемо спільну мову, тим більше що земля і культура у нас єдині", – впевнений актор.

"Війна це кров, час і ресурси. І допоки ці складові не досягнуть критичної відмітки, у війнах перерозподілу світу і сфер впливу нічого не вирішиться. Але в цьому протистоянні у нас є змога зайняти найвищий п'єдестал, тому лупаємо цю скалу, брати та сестри!" – наголосив Павло.

Нам би вижити. Нам би побачити й дітям показати. А все решта — тимчасовість. Пам'ятайте: Бадьорість духу і пильність. Допомога ЗСУ, дітям, немічним, лікарням,

– звернувся до українців Павло.

Він підсумував: "Ми сила, назва якої звучить гучно і далеко — Українці!"

На фото актор посміхається, бо "гумор та світла іронія – це наш солдатський рушій до життя". Павло на руках тримає кота Барсіка – "емоційного донора" наших захисників.



Павло Алдошин на фронті / Фото з інстаграму актора