Накрили касетні міни, – актор Стороженко отримав поранення на фронті, але знищив окупантів

Український актор Віктор Стороженко отримав серйозне поранення на фронті. У пекельній битві під Зайцевом його команду накрили касетні міни.

Попри все, вже під час медичної евакуації він та його товариші дізналися, що все підчищено, фронт під їхнім контролем. "Моя жертва не даремна", – писав він.

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Віктор Стороженко отримав поранення на фронті

Український актор зазначив, що пекельна битва під Зайцевом, Донецька область, тривала з 7 години ранку і до заходу сонця. Того дня, 11 серпня, російські окупанти захопили українські позиції, але ввечері наші бійці знищили ворога і повернули контроль над фронтом.

О 18 годині наша команда з трьох людей Я (Мавр), Расист @olegdyakov9093 і Вандам @soulofhonor розрахунком роз*ірачили їх на захопленій позиції, всі пі*ари, які забігли в бліндаж, – 200-ті, після чого штурмова бригада 30/18 висунулась на зачистку. О 18:45 годині нашу точку накрили касетні міни!,

– розповів він.

"Вже під час медичної евакуації ми дізналися що все підчищено, фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!", – доповнив Віктор.



Віктор Стороженко отримав поранення / Фото з інстаграму

Що цікаво, за 4 години до поранення, актор записав відео з фронту і розповів про важкий день на війні.

Бій під Зайцевом. За 4 години до... Бій тривав вже сім годин... Я з нічного чергування... Тікаючи від міни, стрибнув в лежачий підкоп. Я був вже настільки виснажений, що на пару секунд заснув під обстрілами, мене розбудила наступна міна,

– зазначив він.

Віктор Стороженко про важкий бій під Зайцевом: дивіться відео

Що відомо про актора Віктора Стороженка

Український актор народився 15 вересня 1990 року у місті Севастополі. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. На сцені з 2015 року.

Зіграв у таких виставах ("Молодий театр"):