Око зберегли, – актор Стороженко, якого поранили на фронті, показав фото після операції

Декілька днів тому український актор Віктор Стороженко отримав важке поранення на фронті. Йому вже зробили операції та врятували око.

11 серпня Стороженко зазнав важкого поранення у битві під Зайцевом. На перших знімках після операції ми бачимо, що лікарям вдалося врятувати око захисника.

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Віктор Стороженко, який зазнав поранення на фронті, показав фото після операції

Український військовий показав, як виглядає після операції та викачування рідини. Він опублікував фотоколаж, який підписав: "Про наших медиків, щоб ви розуміли! Годують, одягають, миють посуд, тільки в сідниці не цілують", – зазначив він.



Віктор Стороженко після операції на око / Фото з інстаграму актора

Крім цього, Стороженко вже встиг зустрітися з друзями, з якими зробив тепле фото. "Дякую за чудовий день, дякую за час… Це дуже багато значить для мене", – підписав актор світлину.



Віктор з друзями / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, 11 серпня тривали важкі бої під Зайцевим, що на Донеччині. Вони тривали з 7 години ранку і до заходу сонця. Того дня російські війська захопили українські позиції, але ввечері наші бійці знищили ворога і повернули контроль над фронтом. Саме там Віктор Стороженко зазнав поранення: "О 18:45 годині нашу точку накрили касетні міни", – писав він.

Вже під час медичної евакуації ми дізналися що все підчищено, фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!,

– доповнив Віктор.

Що відомо про актора Віктора Стороженка

Український актор народився 15 вересня 1990 року у місті Севастополі. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. На сцені з 2015 року.