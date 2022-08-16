Око зберегли, – актор Стороженко, якого поранили на фронті, показав фото після операції
Джерело:Інстаграм Віктора Стороженка
Декілька днів тому український актор Віктор Стороженко отримав важке поранення на фронті. Йому вже зробили операції та врятували око.
11 серпня Стороженко зазнав важкого поранення у битві під Зайцевом. На перших знімках після операції ми бачимо, що лікарям вдалося врятувати око захисника.
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Віктор Стороженко, який зазнав поранення на фронті, показав фото після операції
Український військовий показав, як виглядає після операції та викачування рідини. Він опублікував фотоколаж, який підписав: "Про наших медиків, щоб ви розуміли! Годують, одягають, миють посуд, тільки в сідниці не цілують", – зазначив він.
Віктор Стороженко після операції на око / Фото з інстаграму актора
Крім цього, Стороженко вже встиг зустрітися з друзями, з якими зробив тепле фото. "Дякую за чудовий день, дякую за час… Це дуже багато значить для мене", – підписав актор світлину.
Віктор з друзями / Фото з інстаграму актора
Нагадаємо, 11 серпня тривали важкі бої під Зайцевим, що на Донеччині. Вони тривали з 7 години ранку і до заходу сонця. Того дня російські війська захопили українські позиції, але ввечері наші бійці знищили ворога і повернули контроль над фронтом. Саме там Віктор Стороженко зазнав поранення: "О 18:45 годині нашу точку накрили касетні міни", – писав він.
Вже під час медичної евакуації ми дізналися що все підчищено, фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!,
– доповнив Віктор.
Що відомо про актора Віктора Стороженка
Український актор народився 15 вересня 1990 року у місті Севастополі. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. На сцені з 2015 року.
Чимало вистав зіграв у "Молодому театрі". Серед них: "Горе з розуму", "Тяжкі випробування" та "Фантомні болі".