Як виглядають актори "Гаррі Поттера" у фільмі та у реальному житті: фотопорівняння

З настанням осені всі поттеромани затамовують подих в очікуванні чарівної атмосфери, яку приносить цей сезон. Адже світ "Гаррі Поттера" якнайкраще підходить для того, щоб загорнутися в теплий плед, приготувати чашку гарячого чаю і зануритися у справжню магію.

Щоб додати ще більше осіннього настрою, редакція Кіно 24 підготувала для вас щось особливе – ми зібрали фотопорівняння зірок "Гаррі Поттера" з їхнім виглядом у реальному житті. Це дасть змогу не лише поринути у спогади про улюблених персонажів, а й побачити, як змінилися актори, які дарували нам магію на екрані.

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Актори "Гаррі Поттера" у фільмі та у реальному житті: фотопорівняння

Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер



Деніел Редкліфф у фільмі та в житті / Колаж Кіно 24

Руперт Ґрінт – Рон Візлі



Руперт Ґрінт у фільмі та у житті / Колаж Кіно 24

Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер



Емма Вотсон у фільмі та у житті / Колаж Кіно 24

Том Фелтон – Драко Фелвой



Том Фелтон у фільмі та у житті / Колаж Кіно 24

Осінь створює ідеальні умови для повторного перегляду цієї культової серії фільмів, даруючи затишок і ностальгію. Тому переглядайте "Гаррі Поттер" знову та пориньте у фантастичну атмосферу улюблених героїв.