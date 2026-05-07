25 років тому й сьогодні: легендарна родина Візлі з "Гаррі Поттера" знову разом

2 травня у світі відзначали Міжнародний день Гаррі Поттера. Це подія, яка вкотре об'єднала мільйони прихильників цієї історії по всьому світу.

Хтось відкривав для себе маловідомі факти про фільми франшизи, а хтось переглядав улюблені частини. Тим часом родина Візлі – точніше актори, які втілили її на екрані, – возз'єдналися, щоб відсвяткувати 25-річчя з моменту виходу першого фільму. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Harry Potter.

Радимо 4 легендарні українські фільми, які знімали на Івано-Франківщині

Родина Візлі знову разом: як актори об'єднались через 25 років після прем'єри "Гаррі Поттера"?

Актори Бонні Райт, Джеймс Фелпс, Олівер Фелпс і Марк Вільямс зібралися під час туру студії Warner Bros. у Лондоні. Вони разом відсвяткували 25 років із моменту виходу стрічки "Гаррі Поттер і філософський камінь" та навіть відтворили легендарні пози з фільму.

Ось як змінилися улюблені актори за ці роки:



Родина Візлі у 2001 і 2026 роках / Колаж Нового каналу

Який вигляд матиме рудоволоса родина Візлі у серіалі "Гаррі Поттер"?

Наразі триває активна робота над серіалом "Гаррі Поттер", прем'єра якого запланована на Різдво. Зокрема, творці вже офіційно підтвердили, що проєкт продовжено на другий сезон. Про це повідомило видання BBC.

Крім того, у серпні HBO вперше показала, який вигляд матиме рудоволоса родина Візлі в новому серіалі.

Разом із нашим Аластером Стаутом у ролі Рона Візлі ми раді вітати Трістана Харланда у ролі Фреда Візлі, Габріеля Харланда у ролі Джорджа Візлі, Руарі Спунера у ролі Персі Візлі та Грейсі Кокрейн у ролі Джинні Візлі в оригінальному серіалі. Чарлі зараз у Румунії, але скоро приєднається до нас,

– йдеться у публікації.

Компанія HBO поступово відкриватиме дедалі більше деталей про серіал, на який з нетерпінням чекають глядачі.