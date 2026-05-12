Зірки серіалу "Кохання та полум'я" здійснили мрію маленької українки: відео зворушило мережу

У світі стало на одну щасливу дитину більше. Адже зірки серіалу "Кохання та полум'я" здійснили мрію маленької українки на ім'я Єва.

Дівчинка є великою прихильницею акторів серіалу та переглянула всі епізоди першого сезону. Тож на інстаграм-сторінці СТБ показали, як Катерина Кузнєцова та Тарас Цимбалюк здійснили мрію маленької Єви.

Як зірки "Кохання та полум'я" здійснили мрію маленької українки?

Зірки українського серіалу "Кохання та полум'я" здійснили мрію 5-річної дівчинки на ім'я Єва. Маленька прихильниця, яка є донькою рятувальників з Вінниччини, зізналася, що переглянула всі епізоди першого сезону та просто закохалася у цей серіал і його акторів. Дівчинка написала повідомлення Катерині Кузнєцовій й несподівано для себе отримала відповідь.

Акторка запросила Єву на знімальний майданчик, тож дівчинка особисто познайомилася зі своїми кумирами та побачила, як відбувається процес створення серіалу. До речі, зараз тривають зйомки другого сезону "Кохання та полум'я", який уже встиг полюбитися багатьом українцям.

Під час зустрічі Єва познайомилася з Тарасом Цимбалюком, Григорієм Баклановим, Катериною Кузнєцовою та всією знімальною командою серіалу. Дівчинка була по-справжньому щасливою, а відео цієї зустрічі неабияк зворушило мережу.

У коментарях українці вже діляться теплими словами, зізнаючись, що ця історія їх дуже розчулила, а сама Єва викликала щире захоплення.

2 сезон "Кохання та полум'я": що цікаво знати?

Раніше на інстаграм-сторінці СТБ повідомили, що другий сезон українського серіалу "Кохання та полум'я" таки вийде. Наразі триває активна робота над новими епізодами.

Вже відомо, що до акторського складу приєднаються ще дві відомі українські акторки – Вікторія Литвиненко та Антоніна Хижняк. Поки що невідомо, яких саме персонажів вони зіграють. Втім, прихильники вже захоплені тим, який сильний акторський склад збереться у другому сезоні "Кохання та полум'я".

Перший сезон серіалу складався з 16 епізодів. Скільки серій матиме продовження та коли саме відбудеться прем'єра нового сезону – наразі невідомо.