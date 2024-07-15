Вони вбиті горем: зірки-колеги емоційно відреагували на смерть Шеннен Догерті

Днями стало відомо, що важкохвора акторка Шеннен Догерті пішла з життя. Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" довгий час боролася з онкологічним захворюванням.

На сумну звістку про її смерть відреагували колеги Шеннен Догерті з кіноіндустрії. Вони висловили свої щирі співчуття родині та близьким акторки, згадуючи її як талановиту і віддану своїй справі особистість.

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Зірки-колеги емоційно відреагували на смерть Шеннен Догерті: що вони пишуть

Алісса Мілано

Алісса Мілано, яка зіграла роль молодшої сестри Фібі у серіалі "Всі жінки - відьми", висловила свої співчуття з приводу смерті Шеннен Догерті. Вона зазначила, що світ втратив талановиту жінку, яка залишила по собі значний спадок у кіноіндустрії.

Алісса також згадала про їхні непрості стосунки. Вони не завжди знаходили спільну мову на знімальному майданчику, і між ними часто виникали конфлікти. Однак, попри ці труднощі, Мілано завжди дуже поважала Догерті за її професіоналізм, силу волі та відданість своїй справі.

Не секрет, що у нас з Шеннен були складні стосунки, але в основі їх лежала людина, яку я глибоко поважала. Вона була талановитою акторкою, коханою багатьма, і світ став меншим без неї. Мої співчуття всім, хто любив її,

– сказала вона.

Роуз Макговен

Акторка Роуз Макговен також висловила свої співчуття з приводу смерті Шеннен Догерті, відзначивши її як справжнього борця. Роуз поділилася своїми спогадами про Шеннен, підкреслюючи її непохитний дух і силу волі.

У неї було серце лева. Пристрасть до ремесла часто помилково приймають за проблему. Шеннен була пристрастю. По-справжньому пізнати її в більш пізньому віці – прекрасний дар. Ця жінка боролася за життя. Шеннен знала, як стати зіркою, тому що вона була нею з дитинства. Нехай янголи й Бог перенесуть її у святе царство, де вона буде здоровою та молодою. Спочивай з миром, воїне, ми ніколи не забудемо тебе,

– написала Роуз.

Браян Краузе

Браян Краузе також висловив зворушливі слова в адресу Догерті, поділившись тим, як акторка навчила його залишатися міцним до самого кінця.

Ти показала мені, що таке сила. Ти навчила мене бути безстрашним і жити з метою. Знати свою цінність. Я по-справжньому вбитий горем,

– написав актор.

Шеннен Догерті боролася з діагнозом раку грудей. Вона пройшла лікування, включаючи видалення молочної залози. Після двох років боротьби акторка оголосила, що перебуває у стадії ремісії. Однак у 2019 році рак повернувся і призвів до її смерті у липні 2024 року.