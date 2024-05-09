Вони не злякались: голлівудські знаменитості, які відвідали Україну під час війни

З початку повномасштабної війни до України приїжджало багато всесвітньовідомих зірок. Вони вирішили висловити підтримку українському народу та особисто поглянути, як наші люди живуть у цей непростий час.

Україна захоплює увесь світ своєю стійкістю та силою, активно й безжалісно борючись за свою незалежність. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, які світові знаменитості особисто відвідали Україну після 24 лютого 2022 року.

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Шон Пенн

У 2022 році він відвідав Київ тричі. Американський режисер вручив свою статуетку Оскар українському президенту Володимиру Зеленському як символ віри в перемогу України.

Президент нагородив Шона Пенна орденом "За заслуги" III ступеня за значний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

На площі Конституції в Києві розташовані таблички з ініціалами світових лідерів, які підтримували Україну під час повномасштабного вторгнення Росії, і серед них також є табличка з іменем Шона Пенна.

Джек Глісон

Ірландський актор, якого знають за роллю Короля Джофрі у серіалі "Гра престолів", приїхав до Києва на початку лютого 2023 року. Це був його перший візит до української столиці, і він перебував там кілька днів. Актор провів майстер-класи з акторської майстерності для українців.

Крім цього, Джек зустрівся з військовослужбовцями, передавши їм автомобіль, і взяв участь у благодійних зборах коштів та аукціонах на підтримку Збройних сил України.

Лієв Шрайбер

Актор і продюсер Лієв Шрайбер уже двічі відвідав Україну. У квітні 2022 року він був у Львові, а в серпні того ж року завітав до Києва.

Зірка є амбасадором благодійної платформи UNITED24, метою якої є надання допомоги українцям у важкі часи. Лієв активно займається створенням окремого військового госпіталю для поранених українських захисників та захисниць.

Бо Віллімон

У квітні 2022 року американський драматург і сценарист Бо Віллімон, відомий завдяки своїй роботі над серіалом "Картковий будинок", приїхав до України, щоб зняти документальний фільм про воєнні злочини російського агресора на Київщині. Його стрічка буде розповідати про долю звичайних людей, що стали свідками вторгнення.

Також серед голлівудських зірок, які були в Україні після початку великої війни: Джессіка Честейн, Бен Стіллер, Кері Фукунага, Анджеліна Джолі та багато інших. Хтось із них волонтерив, хтось був на фронті, а хтось просто завітав у гості. Але кожен проявив підтримку українцям у час важкої боротьби за нашу незалежність.