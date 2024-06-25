4 українські актори, які виявилися зрадниками

Велика війна, яку веде Росія, нарешті показала акторів з українським корінням, які не мають свідомої громадянської позиції. Ці люди вибрали життя в Росії заради кар'єри та особистих амбіцій, нехтуючи своїм українським походженням та цінностями.

І поки російські ракети руйнують цивільні українські міста, ці "зірки" продовжують ходити на червоні доріжки, брати участь у світських заходах та насолоджуватись життям у розкоші. У матеріалі Кіно 24, дізнайтесь, хто зі зрадників потрапив у цей список.

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Антоніна Паперна

Попри те, що батьки Антоніни знаходяться в Україні й активно підтримують Збройні Сили України, сама Паперна обрала життя в Росії й навіть продовжує зніматися у російських серіалах. Вона одружена з росіянином і веде життя в країні, яка веде агресивну війну проти її Батьківщини.

Мама Антоніни розповідає, що дівчина все ж таки хвилюється за події в Україні. Однак складається враження, що вона не до кінця розуміє масштаб і глибину трагедії, яку переживає український народ сьогодні.



Антоніна Паперна з Ольгою Сумською / Фото з інстаграму акторки

Ліза Василенко

Ця акторка здобула популярність завдяки серіалу "Школа". Вона мала чимало прихильників в Україні, проте все змінилося після того, як вона виїхала до Росії та зробила образливі заяви про українців. Її слова викликали обурення серед української аудиторії, і багато її шанувальників відвернулися від неї.

З початком великої війни акторка Ліза Василенко втекла з Росії та публічно просила вибачення перед українськими прихильниками, намагаючись відновити свою репутацію і повернути довіру. Однак, її подальші дії свідчать про протилежне.

Сьогодні Ліза Василенко зустрічається із російським репером Моргенштерном і записує відео під російські пісні, що говорить про її проросійську позицію. Такі дії викликають обурення і розчарування серед українців, які вважають її зрадницею.

Галина Безрук

Галина Безрук, родом з Краматорська, здобула популярність як фіналістка шоу "Голос країни". Вона також знялася в кількох українських серіалах, таких як "Слуга народу", "Останній москаль" і "Будиночок на щастя". Її кар'єра в Україні була успішною, і вона мала велику аудиторію шанувальників.

Однак акторка прийняла рішення переїхати до Росії. Вона уникає обговорення подій в Україні, або коментує їх дуже лаконічно й абстрактно, захищаючи свою позицію. Зараз зрадниця активно бере участь у російських фільмах і серіалах, працюючи разом із російськими колегами.

В одному з інтерв'ю Безрук пояснила своє рішення так: "Я навіть не розумію, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю родину. Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе та сім'ю".

Оксана Байрак

Акторка та режисерка, народжена в Криму, з самого початку своєї кар'єри демонструвала проросійські настрої та прагнення розмивати кордони між Україною та Росією. Вона відкрито засуджувала Майдан і заявляла, що "українська армія знищує своїх людей на Донбасі".



Оксана Байрак / Фото з інстаграму режисерки

Після окупації Криму Оксана Байрак вирішила переїхати до Росії. Під час великої війни вона стверджувала, що живе в Одесі, і називала "щурами" тих, хто втік з України. Проте згодом вона почала публікувати фотографії з Росії, ніби нічого не сталося. Виявилося, що Байрак почала працювати над мелодрамою в Росії під псевдонімом Фрося Касьян.