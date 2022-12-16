Зірки "Венздей" Дженна Ортега і Персі Гайнс Вайт зіграють закоханих у ромкомі

Дженна Ортега і Персі Гайнс Вайт, які виконали головні ролі у серіалі "Венздей", зіграють закохану пару у романтичному фільмі. Проєкт став повнометражним дебютом Тіффані Полсен.

Романтичний фільм матиме назву "Зима, весна або осінь". Сценаристом виступив Ден Шоффер.

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Дженна Ортега і Персі Гайнс Вайт зіграють пару у ромкомі

Історія розповідатиме про двох підлітків, що намагаються знайти своє місце у житті та пізнати себе. Згодом вони закохуються упродовж чотирьох важливих днів у році.

Дженна Ортега – американська актриса Дженна Ортега вперше з’явилася в кіно в 11 років. Вона зіграла другорядну роль у фільмі "Залізна людина 3" і отримала гарний досвід роботи у кіноіндустрії. Вже через 9 років зірка виконала головну роль у "Венздей", завдяки якій про неї почав говорити увесь світ. Крім цього, вона ще знялася у таких фільмах та серіалах:

"Ти";

"Няня: Королева вбивць";

"День так";

The Fallout тощо.

Дженна – надзвичайно талановита як акторка,

– поділився кінопродюсер Бред Кревой.



Дженна Ортега / Фото National Today

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Канадський актор Персі Гайнс Вайт дебютував у кіно у 2008 році. Став відомим завдяки фільмам "Віддалена місцевість" та "Різдвяна історія жахів", також участю у телесеріалах "Поміж", "Обдаровані". У 2022 році зіграв Ксав'є в успішному серіалу "Венздей" від Netflix.

Народився у сім’ї письменника, режисера Джоела Томаса Гайнса та акторки Шеррі Вайт. Пізніше хлопець два роки навчався в театральній школі у своєму рідному місті Сент-Джонс.

Фільми та серіали, у яких зіграв Персі Гайнс Вайт:

"Ніч у музеї: Секрет гробниці";

"Різдвяна історія жахів";

"Розслідування Мердока";

"Обдаровані";

"Вбивця в моєму домі" тощо.

Персі Гайнс Вайт / Netflix