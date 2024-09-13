Актори "Венздей" в гримі та без: який вигляд мають зірки серіалу в реальному житті
Американський комедійний телесеріал у жанрі жахів, заснований на персонажі Венздей Аддамс із культової родини Аддамсів, став справжнім хітом і одним із найпопулярніших серіалів свого часу. Цей проєкт вражає глядачів своєю атмосферою, де моторошні образи переплітаються з тонким гумором, а музичний супровід додає напруги кожній сцені.
Неймовірна гра акторів, їхні виразні персонажі та цікавий сюжет зробили серіал культовим. У матеріалі Кіно 24 ви можете побачити, як виглядають актори серіалу у своїх ролях та у реальному житті, порівнюючи їхні образи на екрані з повсякденним стилем.
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Дженна Ортега – Венздей Аддамс
Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24
Гвендолін Крісті – Ларісса Вімс
Гвендолін Крісті у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24
Рікі Ліндгоум – Валері Кінботт
Рікі Ліндгоум у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24
Крістіна Річчі – Мерилін Торнгілл
Крістіна Річчі у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24
Емма Маєрс – Енід Сінклер
Емма Маєрс у серіалі "Венздей" / Колаж Кіно 24
Надихайтеся фотопорівняннями акторів, які втілили на екрані улюблених персонажів серіалу, та відкрийте для себе, як вони виглядають у реальному житті. Перегляньте знайомі епізоди моторошного серіалу з новим поглядом, захоплюючись не лише акторською майстерністю, а й унікальними образами, що створюють неповторну атмосферу цієї історії.