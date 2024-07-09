3 українські актори, які були одружені із росіянами

Перед початком війни в Україні багато знаменитостей здобували популярність у Росії та шукали можливості для свого професійного зростання там. Дехто з них також вирішив побудувати своє особисте життя там.

Зазвичай такі шлюби не закінчувалися щасливо. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, хто з відомих українських акторів був одружений з росіянами.

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Олексій Нагрудний

Олексій Нагрудний, відомий своїми ролями у серіалах "Жіночий лікар", "Ніхто не ідеальний", "Серце матері" та інших кінопроєктах. Чоловік згадував, що познайомився з Ольгою Чурсівною під час зйомок серіалу "Серцю не накажеш", які відбувалися в Україні.

Їхні стосунки розвивалися досить швидко, і вони офіційно уклали шлюб. Нагрудний вирішив переїхати до своєї коханої в Росію і не пропонував їй залишатися в Україні, хоча він мав стабільний дохід та був дуже відомим у театральному середовищі. Проте після трьох років він все ж повернувся додому, пояснивши причину розлучення.

Почались закидування різних історій і побут, згодом 2008 рік і моя гостро виражена проукраїнська позиція. Звичайно в мене почалися конфлікти. Чітко відчувалося, що ми по різні сторони барикад,

– сказав Олексій Нагрудний.

Зоряна Марченко

Українська акторка Зоряна Марченко була у шлюбі з російським актором Олександром Ведменським. Протягом приблизно двох років вона проживала в Москві й там народила доньку Агату. Тепер зірка серіалу "Просто Надія" живе в Україні, тоді як батько її дитини залишився в Росії та відкрито підтримує війну.

Віталій Салій

Нещодавно Віталій Салій оголосив про завершення відносин з російською акторкою Ганною Араф'євою. Пара була разом понад десять років.

Історія нашої пари скінчилася. Дякую тобі за все неймовірне, справжнє і прекрасне, що було. Та наші шляхи все одно завжди перетинатимуться в один шлях – шлях нашого сина Данила. Тож, крокуємо далі,

– написав актор.

Зараз українські актори насолоджуються щасливими стосунками, живучи в Україні. Олексій Нагрудний став батьком другого сина, а Зоряна Марченко виховує свою доньку і відзначає, що має кохану людину. Щодо Віталія Салія, він недавно розлучився, тому наразі його особисте життя залишається невідомим.