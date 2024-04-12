На волосині від смерті: 3 фільми, під час зйомок яких мало не загинули актори

Деякі фільми пов’язані зі справжнім ризиком. А актори, які в них знялися, були на волосині від смерті та просто дивом зуміли уникнути трагедії.

Іноді глядачі просто не можуть уявити, якою ціною знімалась та чи інша сцена. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь про моменти зі зйомок фільмів, які вас просто шокують.

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"Титанік"

Мабуть, ніхто не здогадується, що під час зйомок культового фільму "Титанік" акторка, що грала головну героїню ледь не загинула. Коли Кейт Вінслет намагалася втекти від води, що затоплювала нижні палуби корабля, ледь не зазнала смертельної небезпеки.

За сценарієм, актриса повинна була бігти через коридор, який наповнювався водою, але на її шляху з'явилися ковані ґрати. Кейт зачепилася за них своїм костюмом, який потягнув її вниз. Кейт ледь не потонула, але члени знімальної групи вчасно втрутилися і врятували її.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місія нездійсненна 6: Наслідки"

Ще один фільм, під час зйомок якого мало не трапилась велика трагедія. Згідно зі сценарієм, головний герой, Ітан Хант (Том Круз), повинен був перестрибнути з даху висотної будівлі на інший дах.

Актор, який завжди виконує усі трюки самостійно, вирішив це зробити без дублера. Проте він не досить розрахував свої сили й відскочив униз. Хоча Том Круз мав страховку, яка запобігла йому отримати серйозні травми, він не зміг уникнути удару об стіну, що призвело до перелому кісток гомілковостопного суглоба.

"Місія нездійсненна 6: Наслідки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ілюзія обману"

Під час зйомок цього фільму актриса Айла Фішер, яка виконала роль Хенлі Рівз, опинилася на межі загибелі. Вона повинна була виконати трюк з акваріумом і ланцюгом, який був вигаданий Гаррі Гудіні.

У фільмі героїня Айли мала звільнитися від ланцюгів та вибратися нагору. Проте ланцюг застряг, а Айла не могла звільнитися. Вона вдаряла руками по стінках акваріума, намагаючись привернути увагу знімальної групи, але всі думали, що це частина її гри. Попри це, зірка зуміла дістатися до кнопки швидкого визволення, що врятувало її.

"Ілюзія обману": дивіться онлайн трейлер фільму

Створення культових стрічок завжди є нелегким процесом. Однак ці фільми створили за неймовірно ризикованих обставин. Тому не дивно, що усі кінокартини отримали шалений відгук від глядачів.