3 світові знаменитості, які мають проблеми з ментальним здоров'ям

Прихильникам культових світових зірок часто видається, що їхнє життя яскраве, безтурботне та насичене. Однак за блискучою голлівудською усмішкою часто ховаються справжні проблеми.

Зокрема, є актори, які довго приховували свої психічні розлади та проблеми із ментальним здоров'ям. Серед таких знаменитостей: оскароносна Емма Стоун, Анджеліна Джолі та Дакота Джонсон.

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Емма Стоун

Емма Стоун розповіла, що вперше зіткнулася з проблемами психіки, коли їй було лише сім років. За її словами, з того часу вона навчилася використовувати свою хворобу на користь, хоча зі смутком визнає, що до цього часу не позбавилася від неї.

Після першого класу у мене був перший напад паніки. І це дійсно страшно. Я була в гостях у подруги й раптом відчула, що весь будинок у вогні, згорить до тла, а ми всі загинемо. Насправді пожежі не було, але я сиділа в спальні та відчувала величезний страх,

– поділилася Емма.

Стоун також повідомила, що після цього інциденту вона припинила відвідувати друзів. За її словами, у другому класі вона симулювала хворобу, щоб щодня йти до медсестри та зателефонувати мамі. Психотерапевт дівчинки діагностував синдром генералізованої тривожності та панічні атаки.

Дакота Джонсон

Популярність до Дакоти Джонсон прийшла після її знімання у фільмі "50 відтінків сірого". Зараз актриса вже звикла до світової слави та відноситься до цього нормально.

Але раніше Дакота часто зазнавала панічних атак, навіть коли навколо було небагато людей, але вони звертали на неї увагу. Це найчастіше відбувалося під час прослуховувань та кастингів. На початковому етапі кар'єри акторка так сильно переживала, що іноді від нервів не могла контролювати себе.

На щастя, згодом Дакота навчилася заспокоювати себе та керувати емоціями.

Анджеліна Джолі

Анджеліна майстерно ховала свої проблеми за посмішкою. Вже у дитинстві вона зіткнулася з першими емоційними та психологічними труднощами після розлучення батьків, що сильно вразило дівчинку.

Пізніше на акторку впала велика слава, що лише ускладнило її стан. У цей період вона страждала від регулярних проявів саморуйнування та навіть мала думки про самогубство. На щастя, зірка вчасно зрозуміла свої помилки, і фахівці допомогли їй відновити душевний баланс.

Часто виникає враження, що багаті та знамениті не можуть зазнавати жодних проблем. Здається, їх життя ідеальне. Але за яскравими посмішками зірок можуть приховуватися неприємні емоції та справжні проблеми. Для деяких акторів ціна слави виявилася надто великою.