Кохання на війні: українські акторські подружжя, які одружились після 24 лютого 2022 року

Війна показала, що жити потрібно уже сьогодні, не відкладаючи важливих подій на завтра. Особливо, коли це стосується людей, яких ми кохаємо.

Чимало акторських пар одружились саме під час великої війни. Серед таких: Максим Девізоров та Світлана Гордієнко, Олег Сенцов з дружиною та інші. Читайте, хто ще створив сім'ю після 24 лютого 2022 року.

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Актори, які одружились після початку великої війни

Олег Сенцов та Вероніка Вельч

7 липня український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов удруге одружився. Він обмінявся обітницями із Веронікою Вельч, кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh. Публічно про їхнє спільне життя стало відомо у березні цього року.

Я вирішив, що це жінка, яка мені дійсно потрібна. Війна нас розлучила, але знайшовся період, коли ми могли це зробити. Я приїхав на два дні. Війна триває, життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, заради яких варто воювати й жити,

– прокоментував Сенцов.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Відомий український актор Максим Девізоров, який на цю мить перебуває на військовій службі у Збройних Силах України, у травні узяв у шлюб зі своєю колегою-акторкою Світланою Гордієнко.

Перед весіллям закохані не бачилися з березня, але через важливу подію Максима тимчасово відпустили зі служби на Донеччині всього на добу. Пара одружилась у місті Дніпро.

На тлі усіх повідомлень з "Азовсталі"… Там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освідчувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час,

– поділився актор.

Анна Остапенко та Олександр Невзоров

Акторка Анна Остапенко та її колега за сценою, музикант і актор Олександр Невзоров, узяли у шлюб 18 липня. Вони влаштували сучасне та невеличке весілля.

Цікаво зауважити, що на честь свого святкового дня закохані придумали благородну ідею. Вони вирішили допомогти дітям, постраждалим від війни в Україні. Замість традиційних подарунків пара закликала своїх гостей переказувати гроші на благодійні цілі.